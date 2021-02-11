كريم التبييض الدائم وإزالة الاسمرار الموصى بها من قبل أفضل خبراء التجميل في العالم

لقد أجمع خُبراء التجميل على رغبة كل فتاة فى تفتيح البشرة لدرجات عدة من الاستخدام الأول، وبعد البحث توصلوا إلى وصفة التبييض الدائم ، وهي عبارة عن ماسك طبيعي يعمل على تفتيح البشرة بشكل فعال من أول استعمال له، بالاضافة إلى فاعليته الكبيرة في إزالة التصبغات والبقع الداكنة بالبشرة، وذلك بدون الحاجة للكريمات المٌكلفة التي تحتوى على المواد الكيماوية، والتي تسبب تلف وضرر كبير بالبشرة على المدى البعيد.

1 ملعقة كبيرة من مبشور ثمرة الطماطم.

1 ملعقة كبيرة من بشر صابونة طبية أو صابونة تجميل ( يُفضل دوف لاحتوائها على كم هائل من الترطيب).

وصفة التبييض الدائم للبشرة مكونات الماسك

ومن المعروف فوائد ثمرة الطماطم الرائعة فى تفتيح البشرة، وذلك لاحتوائها على فيتامينات A و C و D، فتمنح البشرة نضارة رائعة وتعمل على إزالة البُقع وتفتيح البشرة بشكل فعال.

نقوم ببشر الصابونة بواسطة المبشرة ذات الثقوب الصغيرة ووضعها فى وعاء. يتم تصفية مبشور الطماطم للتخلُص من الشوائب والبذور المتواجدة بثمرة الطماطم. للحصول على سائل ثم إضافة الكمية المذكورة منه على مبشور الصابون، ويتم دمج الخليط لمده 5 دقائق حتى تمام التجانُس. يجب التأكد من ذوبان الصابون بالكامل داخل مُصفى مبشور الطماطم، وتحوله لقوام كريمي تماما.

طريقة تحضير وصفة التبييض الدائمطريقة استخدام وصفة التبييض الدائم

كالمُعتاد يجب اختبار تحسُس البشرة من الوصفة، وذلك بتطبيقها على منطقة صغيرة من البشرة قبل بدء تطبيقها على البشرة بالكامل، يتم تطبيق الوصفة على بشرة الوجه والرقبة مع مراعاة الابتعاد عن مُحيط العين فى حالة البشرة الحساسة، وعدم تطبيقه على مناطق تحتوى على حبوب.

كما يُمكن تطبيق تلك وصفة التبييض الدائم لتفتيح الجسم بالكامل والمناطق الحساسة، بالاضافة إلى قدرتها على تفتيح الرُكب والأكواع ومنطقتي تحت الإبط وبين الفخذين، ويتم ترك الوصفة على البشرة لمدة 15 دقائق، وبعد مرور الوقت المذكور يتم غسل البشرة بواسطة الماء فقط، ثم نقوم بغلق المسام عن طريق استخدام ماء الورد، ثم يتم وضع مُرطب مُناسب حسب نوع البشرة.

كما يُنصح بتطبيق وصفة التبييض الدائم ليلا؛ وذلك لاحتواء ثمرة الطماطم على فيتامين C الذي يجب وضعه بعيدا عن أشعة الشمس، وسوف نُلاحظ الفارق فى التفتيح الدائم الذي قد يصل لثلاثة درجات من أول استعمال، بالاضافة إلى تنقية البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات بفاعلية كبيرة.

تفتيح البشرة وشد التجاعيد

يتم تحضير مقدار ملعقتين كبيرتين من الشوفان ونفس المقدار من دقيق الحمص، بالاضافة إلى ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل، ثم يتم مزج المكونات بشكل جيد ثم تطبق الخلطة على الوجه مع عمل تدليك بحركات دائرية باستخدام أطراف الأصابع لدقيقتين، ثم تترك على الوجه لمدة ربع ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر بعد ذلك.

ويمكنك أيضا استخدام هذا الغسول الطبيعي الرائع بجانب وصفتنا اليوم، وهو يتكون من عناصر طبيعية مفيدة للغاية ويناسب جميع أنواع البشرة، ويعمل على تنظيف البشرة بعمق وإزالة الشوائب المتراكمة بفعل العوامل السلبية اليومية التي تتعرض لها البشرة، بالاضافة إلى تفتيح البشرة وامتصاص الدهون الزائدة منها، كما يساعد البشرة على محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة.