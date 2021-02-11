كريم طبيعي من منزلك تأثيره مبهر في فرد تجعيدات الشعر وتنعيمه كالحرير من أول استعمال

لفرد الشعر المجعد نقدم لكِ سيدتي وصفة سحرية في علاج الشعر المجعد والخشن، عبارة عن كريم طبيعي تأثيره مبهر في فرد تجعيدات الشعر وتنعيمه كالحرير من أول استعمال، سوف يفيدك للغاية إذا كنتِ تعانين من تجعد وتكسر الشعر أو إذا كان شعرك خشنا جافة لا تدب فيه الحيوية، هذه الوصفة ستجعل كل من يراكِ يتحدث عن جمال ونعومة شعرك ومظهره الانسيابي الجذاب، يمنح هذا الكريم شعرك الكيراتين الطبيعي وكذلك البروتين والزيوت الأساسية التي يعتمد عليها الشعر لفرده وترطيبه؛ لذا فهو هام للغاية أيضا في روتين العناية بالشعر لحمايته من التقصف والتلف.

فرد تجعيدات الشعر وتنعيمه كالحرير من أول استعمال

احضري معلقتين كبيرتين من الزبدة أي نوع لديك من الزبدة وهي تعمل على تنعيم الشعر وتعطيه لمعان طبيعي وتعالج بشكل كبير هيشان وتقصف أطراف الشعر، مع العلم أن هذا المقدار للشعر المتوسط وتستطيعين زيادته حسب طول وكثافة شعرك، ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر الذي يحتوى على أكثر مضادات الأكسدة المعروفة فائدتها للشعر، ولا يخفى على أحد دوره الرائع في تنعيم وتطويل الشعر لذا فهو يدخل في معظم ومنتجات وخلطات العناية بالشعر، ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي الذي يساعد في ترطيب الشعر ومحاربة البكتريا التي تنمو في فروة الرأس.

طريقة تحضير واستخدام كريم فرد الشعر

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار الزبدة وبقية المقادير السابق ذكرها، ثم يتم خلط ومزج المكونات مع بعضها بشكل جيد حتي يتم الحصول علي قوام كريمي. بعد ذلك يتم تطبيق الخلطة علي شعر رطب نوعاً ما يمكنك غسله وتركه ليجف ليصبح رطبا ثم استخدامي الوصفة، يتم أخذ خصلة خصلة من الشعر ووضع الخلطة عليها من الجذور وحتي الأطراف ثم يتم سحب الخصلة إلى أسفل، بعد اكتمال وضع الخلطة علي خصلات الشعر يتم أخذ الكمية المتبقية وتوضع على الشعر بالكامل مع تمشيط الشعر بعدها.

يتم لف الشعر ويوضع عليه بلاستيك غذائي أو ورق ألومنيوم، ثم يترك الشعر لمدة من ساعتين إلى ثلاث ساعات ( إذا كان شعر شديد الخشونة )، بعد ذلك يتم غسل الشعر بشامبو الأطفال والماء الفاتر واستخدمي البلسم المناسب لشعرك، وفي الشطفة الأخيرة يشطف الشعر بماء الخل عن طريق تحضير لتر من الماء وحوالي 5 ملاعق كبيرة من خل التفاح، ثم يمكنك استعمال بضع قطرات من زيت اللافندر حتى يعطي شعرك رائحة رائعة.