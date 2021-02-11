أفضل طرق لصبغ الشعر في المنزل بسهولة والحصول على أفضل النتائج

تعتبر صبغة الشعر من أكثر الأمور التي تلجأ إليها الفتيات والنساء من أجل الحصول على التغيير خاصةً في الإقبال على حفلات الزفاف والمناسبات وأيضاً في حالة الشيب للتغير من اللون الطبيعي إلى ألوان أكثر بهجة مثل الألوان الصفراء الشقراء بجميع الدرجات وأيضاً الألوان الحمراء النارية وغيرهم وبعد قراءة السطور التالية يمكنك قول وداعاً لصالونات التجميل بعد الآن من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعكم ثقفني.صبغة الشعر في المنزل بسهولة والحصول على أفضل النتائج
أولاً:
يجب طرد الزيوت من فروة الرأس عن طريق غسل الشعر جيداً بحيث يكون الشعر خالي من أيّ مواد حتى لا تؤثر على الصبغة بطريقة سلبية والقيام بعمل حمام كريم قبل الصبغة حتى يساعد على تقوية الشعر وثبات لون الصبغة بعد الانتهاء.
ثانياً:
- إحضار نوع ذو مصدر معروف من الصبغات شراء أكثر من عبوة حسب كثافة وطول شعرك متابعة الخطوات خلف العبوة وتطبيق الخطوات بطريقة صحيحة حتى لا يحدث خطأ في المقادير.
- حماية الملابس الخاصة بك عن طريق عن طريق وضع ثم تقسيم الشعر إلي أقسام متفرقة ودهن الوجه بكريم الفازلين لمنع سيلان الصبغة على الوجه نقوم بارتداء قفازات اليدين ونبدأ بتطبيق الصبغة باستخدام الفرشاة المخصصة وإن لم تتوفر يمكن استخدام فرشاة أسنان بحيث يتم توزيع الصبغة على جميع الأطراف والجوانب والتركيز على جبهة الشعر وبعد الأنتهاء من التوزيع نقوم بتغطية الشعر بغلاف بلاستيكي.
- ونقوم بترك الصبغة على الشعر حسب التوقيت على العبوة وتختلف من نوع لآخر وفي العادة لا تزيد عن ساعة واحدة وبعد إنقضاء الوقت نقوم بتنظيف الشعر من الصبغة.
- ونلاحظ كيفية تغيير لون الشعر ونترك الشعر مفروداً لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات حتى يثبت اللون.
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تعتبر صبغة الشعر من أكثر الأمور التي تلجأ إليها الفتيات والنساء من أجل الحصول على التغيير خاصةً في الإقبال على حفلات الزفاف والمناسبات وأيضاً في حالة الشيب للتغير من اللون الطبيعي إلى ألوان أكثر بهجة مثل الألوان الصفراء الشقراء بجميع الدرجات وأيضاً الألوان الحمراء النارية وغيرهم وبعد قراءة السطور التالية يمكنك قول وداعاً لصالونات التجميل بعد الآن من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعكم ثقفني.صبغة الشعر في المنزل بسهولة والحصول على أفضل النتائج
أولاً:
يجب طرد الزيوت من فروة الرأس عن طريق غسل الشعر جيداً بحيث يكون الشعر خالي من أيّ مواد حتى لا تؤثر على الصبغة بطريقة سلبية والقيام بعمل حمام كريم قبل الصبغة حتى يساعد على تقوية الشعر وثبات لون الصبغة بعد الانتهاء.
ثانياً:
- إحضار نوع ذو مصدر معروف من الصبغات شراء أكثر من عبوة حسب كثافة وطول شعرك متابعة الخطوات خلف العبوة وتطبيق الخطوات بطريقة صحيحة حتى لا يحدث خطأ في المقادير.
- حماية الملابس الخاصة بك عن طريق عن طريق وضع ثم تقسيم الشعر إلي أقسام متفرقة ودهن الوجه بكريم الفازلين لمنع سيلان الصبغة على الوجه نقوم بارتداء قفازات اليدين ونبدأ بتطبيق الصبغة باستخدام الفرشاة المخصصة وإن لم تتوفر يمكن استخدام فرشاة أسنان بحيث يتم توزيع الصبغة على جميع الأطراف والجوانب والتركيز على جبهة الشعر وبعد الأنتهاء من التوزيع نقوم بتغطية الشعر بغلاف بلاستيكي.
- ونقوم بترك الصبغة على الشعر حسب التوقيت على العبوة وتختلف من نوع لآخر وفي العادة لا تزيد عن ساعة واحدة وبعد إنقضاء الوقت نقوم بتنظيف الشعر من الصبغة.
- ونلاحظ كيفية تغيير لون الشعر ونترك الشعر مفروداً لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات حتى يثبت اللون.
- "مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021
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