أفضل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية مثل الجاهزة تماماً

طريقة عمل الحلاوة الطحينية مثل الجاهزة تماماً، تعد الحلاوة الطحينية من أفضل أنواع الحلوى، وتعد من ألذ الحلويات والأطعمة الشعبية التي تشتهر بها العديد من الدول العربية، وخاصة بلاد الشام حيث أن مكونها الأساسي هو الدقيق وعرق الحلاوة والسمسم، بالإضاف إلى العديد من أنواع المكسرات التي تضاف إليها، حيث يقبل عليها العديد من الأشخاص الكبار والصغار يعشقونها كما لها العديد من الفوائد الصحية للجسم، وتناولها للمرأة المرضعة تعمل على زيادة كمية الحليب لدى المرضعات، كما أنها تساعد في نضارة الوجه وإمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتعمل على تنشيط أنسجة الجسم بالكامل، يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة و لا تحتاج إلى بذل مجهود، تابعونا للتعرف على طريقة عمل الحلاوة الطحينية.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية مثل الجاهزة تماماً

تفننت ربة المنزل في إعداد الحلاوة الطحينية مثل الجاهزة، فهي لا تحتاج إلى بذل مجهود ولا تحتاج أيضاً إلى مكونات كثيرة، بل مكوناتها بسيطة وسهلة.

كوب من الطحينة.

نصف كوب من المكسرات المشكلة.

كوب من الحليب البودر.

كوب من السكر البودر.

المكونات:

يحضر إناء عميق ثم يضاف إليه الحليب البودر والطحينة والسكر البودر ،و يتم مزج المكونات مع بعضها بإستخدام ملعقة خشبية ،حتى الحصول على عجينة لينة ومتماسكة قليلاً.

يضاف بعد ذلك المكسرات ويتم العجن بإستخدام اليد، يتم تجهيز إناء مجوف، ثم يوضع به طبقة شفافة من النايلون وإبقاء الأطراف خارجه من الإناء.

يوضع في الإناء القليل من المكسرات في الأسفل ثم إضافة العجينة إلى الإناء، وفردها بالكامل بشكل متساوي.

ثم تدخل الثلاجة لمدة ساعتين، ثم إخراجها من الثلاجة وتقلب الحلاوة على سطح مستوى، وتقطع بالسكينة ثم تقدم.

والأن أصبح لديك حلاوة طحينية مثل الجاهزة تماماً.

تعطي الجسم الطاقة والحيوية والنشاط، مما تساعد على بناء العضلات بشكل طبيعي.

تعمل على تنشيط القناة الهضمية.

تحتوي الحلاوة على سعرات حرارية عالية.

تقي القلب من تصلب الشرايين،لأنها غنية بالبروتين والكالسيوم.

مقاومة للسرطان ومصدر فعال لعلاج الإمساك.

تنقي البشرة وتجعلها صافية مما تمنع ظهور التجاعيد على الوجه.

تعالج الضغط العالي، وتعالج أيضاً تقرحات اللثة.

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طريقة التحضير:فوائد الحلاوة الطحينية للجسم