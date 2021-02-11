طريقة عمل البسبوسة العادية في البيت بقوام رملي وبطعم رائع عن الجاهزة

البسبوسة تعتبر من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي عرفت في العالم كله، ولكن لها مكانة خاصة في دول الوطن العربي، حيث تشتهر بالكثير من الأسماء المختلفة والطرق المختلفة أيضاً، وتعد البسبوسة من الحلويات القريبة جداً من قلوب الكبار والصغار وتقدم باستمرار في المناسبات وغير المناسبات، واليوم اختارنا لكم طريقة عمل البسبوسة العادية عليكم أن تجربيها وستعجبكم بالتأكيد.

طريقة عمل البسبوسة العادية

أغلب ربات البيت تعتمد على شراء الحلويات المختلفة من المحلات، ولكن البعض الأخر تفضل أن تفنن هي وتقدم لعائلتها أشهى وألذ أنواع الحلويات وخاصة البسبوسة التي تعتبر من أشهر الحلويات في العالم العربي، والتي تقدم بطرق مختلفة ونكهات متنوعة أيضاً.

كوبين دقيق السميد.

كوبين زبادي.

كوب سكر.

ربع كوب زيت ذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة جوز الهند.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

لوز محمص للتزين.

كوب ونصف ماء.

كوبين سكر.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

نبدأ بتجهيز الشربات من خلال وضع السكر مع الماء في قدر ويرفع على نار هادئة حتى يبدأ في الغليان ويذوب السكر تماماً ونقوم بإضافة ماء الزهر وعصير الليمون ويترك المزيج عشرة دقائق حتى يثقل.

نحضر وعاء ويوضع فيه دقيق السميد وجوز الهند والسكر والبيكنج وتقلب المكونات كلها معاً.

نضيف الزيت والزبادي ويتم العجن باليدين جيداً لتتكون لدينا عجينة لينة.

نحضر صينية مدهونة بالزيت وتفرد فيها عجينة البسبوسة ونقطعها بالشكل المرغوب فيه ويضع عليها اللوز المحمص.

تدخل الصينية الفرن وتترك فيه لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي، تخرج من الفرن وتسقى بالشربات الدافئ وهي ساخنة ثم تغطى وتترك حتى تتشرب الشربات.

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المكونات:مكونات الشربات:طريقة عمل البسبوسة العادية: