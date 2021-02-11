طريقة عمل الكيكة العادية الهشة بالبيت خطوة بخطوة وفي دقائق معدودة

تهتم دائما الأمهات بتقديم الكيكة باستمرار لعائلتها في وجبة الإفطار كنوع من التجديد عن الأكلات التقليدية، وتحتل الكيكة مكانة كبيرة في قلوب الجميع وتحديداً الأطفال الذين دائماً يطلبونها في كل وقت وكل حين، وتعتبر الكيكة العادية من أسهل وأشهر أنواع الكيكة والتي تحضر في دقائق معدودة وبتكاليف قليلة جداً، وسوف نستعرض عليكم الآن طريقة عمل الكيكة العادية الهشة خطوة بخطوة فتابعونا.

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

تعتبر الكيكة واحدة من أشهر المعجنات التي عرفت في العالم كله، والتي تتميز بقوامها الهش وطعمها اللذيذ للغاية، ويمكن تقديمها بنكهات مختلفة مصل الشوكولاتة والبرتقال وغيرها من النكهات التي تضيف لها طعم رائع.

كوبين دقيق أبيض.

نصف كوب زيت.

كوب سكر.

كوب حليب.

5 حبات بيض.

3 ملاعق صغيرة بكينج بودر.

3 صغيرة ملاعق فانيليا.

في وعاء كبير يتم وضع البيض مع السكر والزيت والحليب والفانيليا ونقلب المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي حتى تمتزج ويصبح لدينا قوام كريمي.

نضيف الدقيق والبكينج بودر للخليط ونقلب المكونات كلها من خلال ملعقة حتى تتجانس المكونات.

نحضر صينية فرن مناسب وتدهن بالقليل من السمن أو الزيت مع رشة من الدقيق ويسكب فيها خليط الكيكة.

توضع الصينية في الفرن الساخن من قبل لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة متوسطة حتى تخبز، ويمكن التأكد من نضح الكيكة من خلال اختبارها بوضع السكينة أو خل أسنان فيها فإذا خرجت نظيفة دون عجينة فهي نضحت والعكس صحيح.

تخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم وتقدم بألف هنا.

مكونات الكيكة العادية:طريقة عمل الكيكة العادية: