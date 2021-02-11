خبز الحليب العجينة اليابانية هش ولذيذ وسهل التحضير موجود في كل المنزل

خبز الحليب العجينة اليابانية، يعتبر هذا الخبز من أشهر أنواع المخبوزات في جميع الدول العربية، لا يمكن أن يستغني عنه أي أسرة لأنه مفيد للأطفال والكبار، حيث يتميز بوجود قيم غذائية كثيرة في مكوناته لأنه يحتوي على البيض والحليب والدقيق والكثير من المكونات، حيث انه خفيف على المعدة لا يكون دسم، يتكون من مكونات بسيطة تكون اقتصادية موجودة في كل منزل وتكون العجينة هشة كالقطن سريعة التحضير لا يكلف وقت، يمكن أن نتناول الخبز بمفرده أو نقوم بحشية من الداخل بالكثير من الحشوات مثل: المربي أو النونيلا، الجبن بالشبت أي حشوه مفضلة لديك يصبح الخبز ذات مذاق رائع وبداخلة حشوه ويمكن تناوله بجانب كوب من العصير أو مشروب ساخن مثل القهوة-السعودي أو أن نقوم بتحضير الشاي بالبن للذين يفضلون الشاي، سوف نقدم المكونات والطريقة التحضير خطوة بخطوة لصنع أفضل خبز لأفراد عائلتك. خبز الحليب العجينة اليابانية: وقت الطهي: 40 دقيقة.

تكفي لـ: 6 أشخاص. مكونات العجينة: 4 أكوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ملعقة ونص من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزبده.

ربع كوب من السكر الأبيض.

ملعقتان كبار من الحليب البودرة.

بيضة واحدة.

رشة من الملح. طريقة تحضير العجينة: نحضر وعاء عميق للعجن ونضع فيه كلا من الحليب السائل والخميرة والسكر والحليب البودرة ونخلطهم مع بعض جيداً حتى بتجانس كل هذه المكونات مع بعض. نحضر وعاء أخر ونضيف البيض ونخفقها باستخدام المضرب الكهربائي أو مضرب اليدوي، ثم نضيف البيض إلي المكونات السابقة ونخلطهم مع بعض، ثم نقوم بإضافة الدقيق ورشة الملح تدريجياً مع الخلط حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة. نقوم بإضافة الزبدة إلي المكونات السابقة ونخلطها مره أخري ونتركها لمدة 40 دقيقة حتى ترتاح وتختمر ونغطيها. نحضر صينية الخبز ونقوم بدهنها بنقطة من الزيت ونقوم بتقطيع العجينة إلي دوائر متوسطة الحجم، ثم نقوم برصها في الصينية ونتركها مرة أخري لتخمر لمدة ساعة كاملة. نحضر وعاء صغير ونضع فيه بيضه وحليب وندهن العجينة من سطحها حتى تحمر ويصبح لونها مائل إلي الذهبي. نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ونضعها في وسط الفرن حتى تحمر من الأسفل ومن الأعلى. نحضر طبق التقديم ونضع فيه الخبز ونقدمه وبجانبه مشروب القهوة-التركي أو أي مشروب مفضل لديك. من الأفضل أن نترك الخبز يبرد حتى نستطيع استطعام مذاقه وهو بارد. خبز الحليب العجينة اليابانية:مكونات العجينة:طريقة تحضير العجينة: الوسوم

خبز الحليب العجينة اليابانية، يعتبر هذا الخبز من أشهر أنواع المخبوزات في جميع الدول العربية، لا يمكن أن يستغني عنه أي أسرة لأنه مفيد للأطفال والكبار، حيث يتميز بوجود قيم غذائية كثيرة في مكوناته لأنه يحتوي على البيض والحليب والدقيق والكثير من المكونات، حيث انه خفيف على المعدة لا يكون دسم، يتكون من مكونات بسيطة تكون اقتصادية موجودة في كل منزل وتكون العجينة هشة كالقطن سريعة التحضير لا يكلف وقت، يمكن أن نتناول الخبز بمفرده أو نقوم بحشية من الداخل بالكثير من الحشوات مثل: المربي أو النونيلا، الجبن بالشبت أي حشوه مفضلة لديك يصبح الخبز ذات مذاق رائع وبداخلة حشوه ويمكن تناوله بجانب كوب من العصير أو مشروب ساخن مثل القهوة-السعودي أو أن نقوم بتحضير الشاي بالبن للذين يفضلون الشاي، سوف نقدم المكونات والطريقة التحضير خطوة بخطوة لصنع أفضل خبز لأفراد عائلتك. خبز الحليب العجينة اليابانية: وقت الطهي: 40 دقيقة.

تكفي لـ: 6 أشخاص. مكونات العجينة: 4 أكوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ملعقة ونص من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزبده.

ربع كوب من السكر الأبيض.

ملعقتان كبار من الحليب البودرة.

بيضة واحدة.

رشة من الملح. طريقة تحضير العجينة: نحضر وعاء عميق للعجن ونضع فيه كلا من الحليب السائل والخميرة والسكر والحليب البودرة ونخلطهم مع بعض جيداً حتى بتجانس كل هذه المكونات مع بعض. نحضر وعاء أخر ونضيف البيض ونخفقها باستخدام المضرب الكهربائي أو مضرب اليدوي، ثم نضيف البيض إلي المكونات السابقة ونخلطهم مع بعض، ثم نقوم بإضافة الدقيق ورشة الملح تدريجياً مع الخلط حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة. نقوم بإضافة الزبدة إلي المكونات السابقة ونخلطها مره أخري ونتركها لمدة 40 دقيقة حتى ترتاح وتختمر ونغطيها. نحضر صينية الخبز ونقوم بدهنها بنقطة من الزيت ونقوم بتقطيع العجينة إلي دوائر متوسطة الحجم، ثم نقوم برصها في الصينية ونتركها مرة أخري لتخمر لمدة ساعة كاملة. نحضر وعاء صغير ونضع فيه بيضه وحليب وندهن العجينة من سطحها حتى تحمر ويصبح لونها مائل إلي الذهبي. نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ونضعها في وسط الفرن حتى تحمر من الأسفل ومن الأعلى. نحضر طبق التقديم ونضع فيه الخبز ونقدمه وبجانبه مشروب القهوة-التركي أو أي مشروب مفضل لديك. من الأفضل أن نترك الخبز يبرد حتى نستطيع استطعام مذاقه وهو بارد. خبز الحليب العجينة اليابانية:مكونات العجينة:طريقة تحضير العجينة:

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