طريقة عمل الفطيرة التركية بحشوة مميزة ولذيذة وبعجينة قطنية هشة وبخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الفطيرة التركية، تعد الفطيرة التركية من الأكلات اللذيذة والشهية التي يشتهر بها المطبخ التركي، حيث يتميز المطبخ التركي بمعجناته وأكلاته اللذيذة والرائعة المتنوعة. وهي من الأكلات المفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار. وهي عبارة عن عجينة قطنية وهشة وحشوتها لذيذة وشهية، وتطهى في الفرن. كما أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة، وسهلة التحضير، وغنية بالقيمة الغذائية، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الفطيرة التركية وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة أحلى من المطاعم.

مكونات الفطيرة التركية

تتكون الفطيرة التركية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

150 مل حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

470 جم دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

150 جم حليب بودرة.

50 مل زيت نباتي.

بيضة.

مقادير الحشوة

حبة بصلة مفرومة ناعم.

400 جم صدور دجاج مقطع قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

حبة فلفل أحمر حلو مفروم ناعم.

حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

2 حبة جزر مبشور.

نصف كوب ذرة.

ملعقة صغيرة ملح.

للتزيين

سمسم.

حبة البركة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الفطيرة التركية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: