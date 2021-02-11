طريقة عمل الفطيرة التركية بحشوة مميزة ولذيذة وبعجينة قطنية هشة وبخطوات سهلة وبسيطة

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طريقة عمل الفطيرة التركية، تعد الفطيرة التركية من الأكلات اللذيذة والشهية التي يشتهر بها المطبخ التركي، حيث يتميز المطبخ التركي بمعجناته وأكلاته اللذيذة والرائعة المتنوعة. وهي من الأكلات المفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار. وهي عبارة عن عجينة قطنية وهشة وحشوتها لذيذة وشهية، وتطهى في الفرن. كما أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة، وسهلة التحضير، وغنية بالقيمة الغذائية، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الفطيرة التركية وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة أحلى من المطاعم.مكونات الفطيرة التركية
تتكون الفطيرة التركية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير العجينة
- 150 مل حليب دافئ.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة سكر.
- 470 جم دقيق.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 150 جم حليب بودرة.
- 50 مل زيت نباتي.
- بيضة.
مقادير الحشوة
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- 400 جم صدور دجاج مقطع قطع صغيرة.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة سبع بهارات.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- حبة فلفل أحمر حلو مفروم ناعم.
- حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.
- 2 حبة جزر مبشور.
- نصف كوب ذرة.
- ملعقة صغيرة ملح.
للتزيين
- سمسم.
- حبة البركة.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الفطيرة التركية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- أولا نقوم بتحضير العجينة، نحضر العجانة ونضيف إليها الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر ونقلبهم جيدا.
- ثم نضيف الدقيق والملح والحليب البودرة والزيت النباتي والبيضة، ثم نعجن جيدا حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم نلم العجينة وندهن اليد بقليل من الزيت، ثم نكور العجينة ونضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطيها بقماشة ونتركها ساعة في مكان دافئ لتختمر.
- ثم نحضر الحشوة، نضع مقلاة على النار ونضيف إليها القليل من الزيت ونتركه يسخن، ثم نضيف إليها البصل ونقلبه باستمرار حتى يذبل.
- ثم نضيف الدجاج ونقلبهم جيدا، ثم نضيف البابريكا والثوم بودر والسبع بهارات والفلفل الأسود ونقلب جيدا باستمرار حتى يتغير لون الدجاج.
- ثم نضيف الفلفل الأحمر الحلو والفلفل الأخضر والجزر المبشور والذرة ونقلبهم جيدا باستمرار حتى تستوي جميع المكونات.
- ثم نضيف الملح ونقلبهم جيدا قليلا.
- ثم نرفع المقلاة من على النار ونترك الحشوة تبرد.
- ثم نقسم العجينة بعد اختمارها إلى كرتين ونكورهم.
- ثم نفرد الكرة الأولى بالشوبك على شكل دائرة، ثم نمد العجينة في صينية مدهونة بزيت الزيتون ونوزع عليها الحشوة.
- ثم نفرد الكرة الثانية بالشوبك على شكل دائرة بحيث نجعلها نفس حجم العجينة الأولى، ثم نمدها فوق الحشوة بحيث نغطي بها الحشوة، ثم نضغط على الأطراف لكي نقفل الفطيرة.
- ثم ندهن وجه الفطيرة بزيت الزيتون، ونرش على الوجه سمسم وحبة البركة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 220 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا، لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة تقريبا.
- ثم نخرجها من الفرن، وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.
الوسوم
طريقة عمل الفطيرة التركية، تعد الفطيرة التركية من الأكلات اللذيذة والشهية التي يشتهر بها المطبخ التركي، حيث يتميز المطبخ التركي بمعجناته وأكلاته اللذيذة والرائعة المتنوعة. وهي من الأكلات المفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار. وهي عبارة عن عجينة قطنية وهشة وحشوتها لذيذة وشهية، وتطهى في الفرن. كما أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة، وسهلة التحضير، وغنية بالقيمة الغذائية، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الفطيرة التركية وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة أحلى من المطاعم.مكونات الفطيرة التركية
تتكون الفطيرة التركية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير العجينة
- 150 مل حليب دافئ.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة سكر.
- 470 جم دقيق.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 150 جم حليب بودرة.
- 50 مل زيت نباتي.
- بيضة.
مقادير الحشوة
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- 400 جم صدور دجاج مقطع قطع صغيرة.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة سبع بهارات.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- حبة فلفل أحمر حلو مفروم ناعم.
- حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.
- 2 حبة جزر مبشور.
- نصف كوب ذرة.
- ملعقة صغيرة ملح.
للتزيين
- سمسم.
- حبة البركة.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الفطيرة التركية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- أولا نقوم بتحضير العجينة، نحضر العجانة ونضيف إليها الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر ونقلبهم جيدا.
- ثم نضيف الدقيق والملح والحليب البودرة والزيت النباتي والبيضة، ثم نعجن جيدا حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم نلم العجينة وندهن اليد بقليل من الزيت، ثم نكور العجينة ونضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطيها بقماشة ونتركها ساعة في مكان دافئ لتختمر.
- ثم نحضر الحشوة، نضع مقلاة على النار ونضيف إليها القليل من الزيت ونتركه يسخن، ثم نضيف إليها البصل ونقلبه باستمرار حتى يذبل.
- ثم نضيف الدجاج ونقلبهم جيدا، ثم نضيف البابريكا والثوم بودر والسبع بهارات والفلفل الأسود ونقلب جيدا باستمرار حتى يتغير لون الدجاج.
- ثم نضيف الفلفل الأحمر الحلو والفلفل الأخضر والجزر المبشور والذرة ونقلبهم جيدا باستمرار حتى تستوي جميع المكونات.
- ثم نضيف الملح ونقلبهم جيدا قليلا.
- ثم نرفع المقلاة من على النار ونترك الحشوة تبرد.
- ثم نقسم العجينة بعد اختمارها إلى كرتين ونكورهم.
- ثم نفرد الكرة الأولى بالشوبك على شكل دائرة، ثم نمد العجينة في صينية مدهونة بزيت الزيتون ونوزع عليها الحشوة.
- ثم نفرد الكرة الثانية بالشوبك على شكل دائرة بحيث نجعلها نفس حجم العجينة الأولى، ثم نمدها فوق الحشوة بحيث نغطي بها الحشوة، ثم نضغط على الأطراف لكي نقفل الفطيرة.
- ثم ندهن وجه الفطيرة بزيت الزيتون، ونرش على الوجه سمسم وحبة البركة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 220 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا، لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة تقريبا.
- ثم نخرجها من الفرن، وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.
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