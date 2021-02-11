وصفة طبيعية لتبيض الأماكن الحساسة بمكونات طبيعية وفعالة

وصفة طبيعية لتبييض الأماكن الحساسة، قد تسبب الأماكن الداكنة فى الجسم للشخص وتجعله أكثر توتراً، وعلى الرغم من أن هذه المناطق قد تكون مخفية إلا إنها يصبح لونها داكناً أكثر من الأماكن الظاهرة، لأنها تتعرض للهواء والشمس، حيث أن تلك المناطق ذات الإسمرار الداكن تتعرض للرطوبة بإستمرار، فقد تسبب إسمرار شديد حيث تعد هذه المشكلة من أكثر المشاكل التي تعاني منها النساء، مما تجعلها تشعر بالضيق والحرج فتلجأ إلى إستخدام مستحضرات تجميل تجارية تضر الجلد، لأنها تحتوي على مواد كيميائية هناك ولكن وصفات طبيعية تعطي نتيجة فعالة من أول استخدام لها وأمنه على الجلد، يعتبرها أطباء التجميل من أفضل الوصفات وأكثرها أماناً، فتابعونا للتعرف على الوصفات الطبيعية لتبييض الأماكن الحساسة.

هناك أسباب كثيرة تسبب اللون الداكن في الجسم ، وخاصة في الأماكن الحساسة التي لا تتعرض للهواء أو الشمس، بل تكون أكثر رطوبة مما جعلها داكنة اللون منها عدة أسباب مسببة للاسمرار، مثل السمنة المفرطة أو إحتكاك تلك المنطقة ببعضها أو الإصابة بمرض السكري، أو عدم الإعتناء والعناية بتلك المنطقة فيجعلها داكنة الإسمرار، سوف نعرض لحضراتكم من خلال السطور التالية وصفات طبيعية لتبييض المناطق الحساسة وإعطاء نتيجة فعالة من أول إستخدام.

ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي.

ملعقة كبيرة من زيت الورد.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين .

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

يحضر إناء صغير ثم توضع فيه جميع المكونات ويتم خلطها جيداً، حتى تتكون لدينا قوام كريمي.

يتم وضع الكريم على المنطقة الداكنة فى الجسم ليلاً، ثم يغسل في الصباح.

لاحظي النتيجة من أول إستعمال.

كرري الوصفة يومياً للحصول على أفضل النتائج وتبييض للمنطقة بالكامل.

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طريقة التحضير: