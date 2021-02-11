فوائد رياضة المشي وكيف تساعد على العيش بصحة عند التقدم بالعمر، عن ذلك وفي التالي تأكيد على أن الرياضة مهمة للإنسان في مختلف مراحله العمرية، وممارستها في فترات الشباب يحمي من أمراض عدة وحالات صحية عند التقدم في العمر، فكيف يتحقق ذلك؟

رياضة المشي والتقدم بالعمر:

توصل الباحثون بجامعة نورث ويسترن الأمريكية إلى أن ممارسة رياضة المشي السريع لساعة واحدة أسبوعياً يمكنها مساعدة الجسم في الحفاظ على صحته ولياقته عند التقدم في العمر.

ذلك يعني أن عشر دقائق من المشي السريع يوميًا يمكنها المساعدة في تجنب ألم التهاب المفاصل وخشونة الركبة والصلابة في الفخذ أو الكاحل أو القدم، وفقا للدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية للطب الوقائي.

أهمية الرياضة:

ترى أستاذة الطب الوقائي بكلية الطب في جامعة نورثويسترن، والمشرفة على الدراسة، دورثي دونلوب أن هذا المقدار المحدود المطلوب من المشي من شأنه تشجيع كبار السن على البدء في إتباع نمط حياة أكثر نشاطاً للحصول على الفوائد الصحية المتعددة من النشاط البدني.

فقد أثبتت الدراسة أن ممارسة رياضة المشي السريع بالكم المطلوب ساعدت كبار السن بالفعل على القيام بمهام الحياة اليومية، مثل الاستحمام أو تغيير الملابس أو عبور الشارع بسرعة بدون الحاجة إلى مساعدة من الأخرين.

تفاصيل الدراسة:

استغرقت الدراسة أربع سنوات قام الباحثون خلالها بتحليل بيانات أكثر من 1500 شخص مسجلين في المبادرة الوطنية لأمراض العظام في الولايات المتحدة.

ووجد الباحثون أن 24 بالمئة من المشاركين ممن لم يمارسوا فيما قبل الكم المطلوب أسبوعيا من النشاط، يعانون اليوم من المشي ببطء، بينما أكدت مجموعة أخرى تصل لحوالي 23 بالمئة معاناتهم من صعوبة القيام بالأنشطة المعتادة كل صباح.

ولا تقتصر ضرورة ممارسة النشاط لساعة أو ساعتين أسبوعياً على تجنب صعوبة الحركة في الكبر فقط، بل دوت الخليج تساعد أيضا على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.