طريقه عمل البسيمه الاسكندراني الاصلية خطوه بخطوه بكل سهوله في البيت بالطريقة الناجحة

طريقه عمل البسيمه الاسكندراني الاصلية خطوه بخطوه البسيمة من أبرز أنواع الحلويات الشرقية التي تتميز بقوام خفيف وذات طعم شهي، وقد تداولت بدرجة كبيرة في مصر، كما أنها تتسم بأنها سهلة التحضير التي يعشقها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يحرص بعض الأشخاص على القيام بشرائها من الخارج، ونحن اليوم سوف نتعرف على طريق عمل البسيمة مثل أشهر محلات الحلويات الشرقية.

طريقة عمل البسيمه في المنزل

سوف نتعرف في السطور القادمة عن طريقة عمل البسيمة في المنزل بمكونات بسيطة:

3 كوب من جوز الهند.

كوب واحد من الدقيق.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

شربات حلويات.

حبتان من البيض.

فانيليا.

كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق من البيكنج بودر.

كما تعرفنا على المكونات المستخدمة نقدم لكم خطوات عمل البسيمة خطوة بخطوة والنتائج مضمونة:

قبل أي شيء نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في إناء ذات حجم متوسط نقوم بوضع جوز الهند وخلط مع الدقيق مع البيكنج بودر مع السكر ومن ثم تخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس.

في وعاء آخر نقوم بخلط البيض مع الفانيليا والحليب حتى أن تحصلين على خليط متجانس.

من ثم نقوم بإضافة الزبدة مع المزج بشكل مستمر بشكل جيد حتى أن نتأكد من تجانس المكونات معاً.

من ثم نقوم بسكب خليط البيض فوق خليط جوز الهند ومن ثم نقوم بمزج المكونات حتى أن تحصل على قوام متجانس.

يتم توزيع الخليط بصينية الفرن المغطاة بورق الزبدة ومن ثم تدخل الفرن وتترك لمدة أربعين دقيقة حتى تمام النضج.

تخرج الصينية من الفرن ويسكب عليها شربات الحلويات وهي ساخنة فوق البسيمة وبعد ذلك يتم تقديمها على الفور بمائدتك وبألف هنا وشفا.

"مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021

المكونات:طريقة التحضير: