الفطير المشلتت الفلاحي المورق الهش بطريقة سهلة والطعم فلاحي اصلي

الفطير المشلتت الفلاحي المورق الهش بطريقة سهلة يعتبر الفطير المشلتت من أشهر أنواع المعجنات التي يشتهر بها المطبخ المصري منذ زمن بعيد حيث ترجع أصوله للمصريين القدماء وكان يطلق عليه في السابق الملتوت، ويرجع ذلك لأنه يتكون من طبقات متعددة، ومهما ظهر الكثير من الوجبات السريعة الأطعمة الشهية يظل الفطير المشلتت له قيمة كبيرة، مما يجعل الكثير يقبلون على شرائه من المطاعم والمحلات، ولن نتأكد من جودتها والمكونات المستخدمة، ولذلك نقوم بتوفير طريقة عمل الفطير المشلتت بنتائج مضمونة.

طريقة عمل الفطير المشلتت طريقة عمل الفطير المشلتت تعرفي معنا طريقة سهلة وبسيطة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي مثل ما يقوم به أجدادنا: المقادير: كيلو من الدقيق.

ملعقتين من السكر.

كوب من السمن البلدي الفلاحي.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ماء فاتر للعجن.

طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بمزج كافة المكونات الجافة سوياً وهي الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر وتقلب المكونات سوياً حتى تتجانس.

من ثم يتم إضافة الماء تدريجياً حتى أن تقومي بلم العجين ونستمر بالعجن لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى أن تحصل ناعمة ونلاحظ أنها مطاطية معك.

نقوم بدهن العجين بكمية من الزيت وتوضع في إناء عميق وتترك حتى ترتاح لمدة لا تقل عن ساعتين.

نقوم بكمية من السمن أو الزيت على السطح وتفرد العجينة بشكل يدوي دون الحاجة دون الحاجة لاستخدام النشابة.

فقد نلاحظ أن العجينة تفرد معكي بشكل جيد لأنها تركت للوقت الكافي التي ترتاح.

عند القيام بفرد العجين وتهويته يضاف له السمنة المذابة على كل ناحية منها، ونقوم بفردها بقدر الإمكان حتى أن نحصل على قوام شفاف للعجين.

نقوم بتطبيقها ولمها على هيئة كرة مع الحرص على تطبيق السمن على العجين بشكل دائم.

بشكل دائم. تترك العجين نصف ساعة جديدة حتى ترتاح مجدداً ونبدأ بتجهيز الصينية وتبطينها بالقليل من السمن.

توضع في الفرن السابق تسخينه، وتوضع في الفرن 10 دقائق دون فتح الفرن حتى يعلو ويورق معك.

ومن ثم بفتح الشواية وسوف نلاحظ أنها أخذت اللون المرغوب به وترش بالماء الفاتر وتغطى بفوطة حتى أن تكون طرية. موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات المفتوحة الناقلة المقادير:طريقة التحضير: الوسوم

الفطير المشلتت الفلاحي المورق الهش بطريقة سهلة يعتبر الفطير المشلتت من أشهر أنواع المعجنات التي يشتهر بها المطبخ المصري منذ زمن بعيد حيث ترجع أصوله للمصريين القدماء وكان يطلق عليه في السابق الملتوت، ويرجع ذلك لأنه يتكون من طبقات متعددة، ومهما ظهر الكثير من الوجبات السريعة الأطعمة الشهية يظل الفطير المشلتت له قيمة كبيرة، مما يجعل الكثير يقبلون على شرائه من المطاعم والمحلات، ولن نتأكد من جودتها والمكونات المستخدمة، ولذلك نقوم بتوفير طريقة عمل الفطير المشلتت بنتائج مضمونة.

طريقة عمل الفطير المشلتت طريقة عمل الفطير المشلتت تعرفي معنا طريقة سهلة وبسيطة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي مثل ما يقوم به أجدادنا: المقادير: كيلو من الدقيق.

ملعقتين من السكر.

كوب من السمن البلدي الفلاحي.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ماء فاتر للعجن.

طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بمزج كافة المكونات الجافة سوياً وهي الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر وتقلب المكونات سوياً حتى تتجانس.

من ثم يتم إضافة الماء تدريجياً حتى أن تقومي بلم العجين ونستمر بالعجن لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى أن تحصل ناعمة ونلاحظ أنها مطاطية معك.

نقوم بدهن العجين بكمية من الزيت وتوضع في إناء عميق وتترك حتى ترتاح لمدة لا تقل عن ساعتين.

نقوم بكمية من السمن أو الزيت على السطح وتفرد العجينة بشكل يدوي دون الحاجة دون الحاجة لاستخدام النشابة.

فقد نلاحظ أن العجينة تفرد معكي بشكل جيد لأنها تركت للوقت الكافي التي ترتاح.

عند القيام بفرد العجين وتهويته يضاف له السمنة المذابة على كل ناحية منها، ونقوم بفردها بقدر الإمكان حتى أن نحصل على قوام شفاف للعجين.

نقوم بتطبيقها ولمها على هيئة كرة مع الحرص على تطبيق السمن على العجين بشكل دائم.

بشكل دائم. تترك العجين نصف ساعة جديدة حتى ترتاح مجدداً ونبدأ بتجهيز الصينية وتبطينها بالقليل من السمن.

توضع في الفرن السابق تسخينه، وتوضع في الفرن 10 دقائق دون فتح الفرن حتى يعلو ويورق معك.

ومن ثم بفتح الشواية وسوف نلاحظ أنها أخذت اللون المرغوب به وترش بالماء الفاتر وتغطى بفوطة حتى أن تكون طرية. موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات المفتوحة الناقلة المقادير:طريقة التحضير:

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