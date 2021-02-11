البيتزا السائلة في المقلاة ألذ وأسرع بيتزا للعشاء بدون عجن وبدون فرن هشه وخفيفه روعه

البيتزا السائلة في المقلاة ألذ وأسرع بيتزا للعشاء بدون عجن وبدون فرن هشه تعتبر البيتزا السائلة بالمقلاة من الطرق السهلة للغاية التي تمنحك بيتزا بطعم رائع مثل المطاعم ولا تحتاج منك للعجن الكثير ولا قضاء الكثير من الوقت بالفرن، حيث يتم تحضيرها بسهولة في المقلاة، وسوف نضمن لك الحصول لمستوى الاحتراف في القيام بأفضل بيتزا مثل أشهر المطاعم، والأهم من كل ذلك أن مكوناتك على قد الأيد، تعالي معي لتتعرفي على طريقة عمل البيتزا السائلة وبنتائج ولا أروع.

طريقة عمل البيتزا السائلة

نستعرض لكي اليوم من مطبخنا المتواضع طريقة مجربة وبنتائج مضمونة لعمل البيتزا السائلة والحصول على طعم شهي بدقائق جربيها الآن:

كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف ملعقة من الملح.

3 ملاعق من الحليب المجفف.

ملعقة من الزعتر.

ملعقة بيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقة من السكر.

كوب وربع من الماء.

ملعقة خميرة فورية.

تعرفي معنا الآن خطوات نجاح البيتزا السائلة كما يجب أن تكون:

في البداية نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع المكونات الجافة الدقيق والملح والسكر والخميرة والحليب البورد والبيكنج بودر والزعتر وتقلب المكونات معاً.

ثم نقوم بإضافة الزيت ونبدأ بتشغيل الخلاط الكهربائي.

من ثم نقوم بإضافة الماء مع الاستمرار في الخلط بشكل جيد حتى أن نحصل على خليط سائل مثل قوام الكريب.

مع العلم أن المكونات سهلة عجنها باليد ومن الممكن أن تستغني عن الخلاط إذا كان لم يوجد.

نقوم بوضع مقلاه من النوع الغير اللاصق على نار هادئة ونضيف لها القليل من الزيت ويترك حتى يسخن.

نقوم بسكب الخليط في المقلاة ويترك حتى أن يصبح عجين متماسك .

. نقوم بإضافة صلصة البيتزا التي تحضر من خلال ضرب 4 حبات من الطماطم وحبة واحدة من الفلفل الحار و3 فصوص من الثوم وربع كوب من زيت الزيتون، القليل من الملح، رشة فلفل أسود بالخلاط الكهربائي.

نقوم بتشويح بصلة على النار ونضيف الخليط عليها وتترك حتى تسبك.

وبعد وضع الصلصة نقوم بوضع الحشوات المفضلة لديكي والجبن والزيتون المخلي.

"مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم للأنديه 2021

المكونات:طريقة التحضير: