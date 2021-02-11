أقوي من البوتكس قرص واحد لشد الوجه والرقبة وإزالة التجاعيد والكلف نهائيا هترجعى شباب

أقوي من البوتكس قرص واحد لشد الوجه والرقبة وإزالة التجاعيد والكلف نهائيا عند التقدم بالعمر يظهر علينا علامات الشيخوخة مثل تجاعيد الوجه وظهور الخطوط الرفيعة حول الفم والجبهة وتحت العين، مما يؤثر على شكل الوجه والإطلالة اليومية، ومن الطبيعي أن تبدأ عمليات البحث عن المنتجات أو الطرق التي تساعد في دوام شباب وحيوية البشرة وهذا ما نتعرف عليه سوياً.

فوائد الريفو للبشرة

حرصنا على استخدام حبوب الريفو لتسكين الألم أو الصداع ولكن لا يدرك الكثير ما يحمله من فوائد واستخدامات تجميلية متنوعة للمحافظة على شباب البشرة.

يستخدم في التخلص من مشكلة حب الشباب الملتهب والدمامل.

يقضي تماماً على بقايا الجلد الميت، من خلال وصوله للبشرة بعمق وتقشيرها.

يقوم بشد البشرة ومكافحة علامات التقدم بالعمر والشيخوخة المبكرة.

ومكافحة علامات التقدم بالعمر والشيخوخة المبكرة. يتم استخدامه لمعالجة الثأليل.

يقضي على الزيوت التي تتراكم على الوجه لأصحاب البشرة الدهنية.

منتج هائل للقضاء على مشكلة الرؤوس السوداء .

. يساعد على نضارة وحيوية البشرة والقضاء على الهالات السوداء.

من أهم فوائده التجميلية وإزالة التجاعيد :ماسكات الريفو للبشرة

قناع الريفو:

نقوم بطحن أقراص الريفو ويضاف لها القليل من الماء تدريجياً حتى أن نحصل عجين أبيض متماسك ويتم تطبيق الخليط على البشرة، ويترك لعدة دقائق وتشطف بالماء الفاتر، مع مراعاة تطبيقه مرة واحدة من كل أسبوع.

قناع الريفو والليمون لشد الوجه :

نقوم بسحق بعض الريفو ويخلط بكمية من الماء ويضاف له عصير الليمون وملعقة من زيت الزيتون، وتخلط كافة المكونات معاً حتى تمام التجانس، ويتم تطبيقه على البشرة النظيفة والجافة، ويترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة ومن ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الدافئ.

من الأمر الهام أن يتم اختبار حساسية له في البداية قبل القيام بتطبيق الماسكات السابقة، عن طريق القيام بتطبيق القليل على راحة اليد، وبعد مرور 5 دقائق سوف تلاحظين تأثير القناع على البشرة.