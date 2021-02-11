الوصفة السحرية لتطويل الشعر بسرعة فائقة والنتيجة مذهلة

الوصفة السحرية لتطويل الشعر هي ما تبحث عنه جميع السيدات بشكل مستمر حيث تحلم كل فتاة بالحصول على شعر صحي وطويل مثل ذيل الحصان، يمكنك الاعتماد على الوصفات المنزلية لتطويل الشعر حيث تحصل على نتيجة رائعة وبتكلفة رخيصة بدلاً من المنتجات الكيميائية المباعة في الأسواق التي تقوم بتلف الشعر على المدى الطويل، نقدم لكم عبر موقع ثقفني أفضل وصفة سحرية لتطويل الشعر عن طريق بعض الخطوات التي يجب الالتزام بها وبكافة المقادير المذكورة للحصول على شعر كثيف وطويل مثل نجمات السينما.

العسل والبيض: قومي بوضع معلقة من عسل النحل مع معلقة من زيت الزيتون ثم أضيفي بياض لعدد 2 بيضة؛ ثم خلط المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات في قوام واحد وتصبح مثل العجين، ضعي الخليط على شعرك بكميات متساوية من الجذور حتى نهاية الأطراف مع تدليك فروة الرأس برفق، ثم أتركي الخليط لمدة ساعة على شعرك مع ارتداء كيس الاستحمام ثم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو الطبي لمحو آثار البيض، يجب تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر متواصل قبل النوم حيث تعد وصفة البيض والعسل من أفضل خلطات تطويل الشعر بسرعه فائقه.

الزيوت الطبيعية: قومي بوضع معلقتين من زيت جوز الهند مع معلقتين من زيت اللوز مع معلقتين من بذور الكتان وخلطهم جيداً حتى تتجانس المكونات، قومي بتوزيع الخليط على شعرك بالتساوي من الجذور حتى نهاية الأطراف باستخدام مشط خشبي والتوقف عن استخدام المشط البلاستيكي الذي يتسبب في تساقط الشعر عن طريق بث موجات كهربائية تقوم على ضعف الشعر، ضعي الخليط على شعرك لمدة ساعة قبل الذهاب إلى الفراش ثم غسله بالماء الدافئ وتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر كامل دون توقف.

تطويل الشعر بسرعة فائقه

توجد العديد من الوصفات التي تقوم على تطويل الشعر بسرعة فائقه بمكونات طبيعية من المطبخ يممكن الاعتماد عليها أيضاً في تكثيف الشعر، تعد وصفة تطويل الشعر بالفازلين هي الأشهر لأنها لا تحتج إلى مجهود أو وقت كبير لظهور نتيجة مذهلة لذلك يسمونها الوصفة السحرية لتطويل الشعر.