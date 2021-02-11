بيتزا بعجينة زبادي القطنية سر نجاح وهشاشة البيتزا والمعجنات في كمية الزبادي على العجينة

طريقة البيتزا بعجينة الزبادي، تعتبر العجينة القطنية من أهم أساسيات عمل البيتزا والمعجنات المختلفة وهي سر نجاح عجينة البيتزا، والكثير من وصفات الفطائر والمعجنات لا تنجح بدونها ويكون لها مذاق لذيذ وقوام هش كالقطن، ونقدم اليوم لكم أسهل طريقة لصنع لعجينة القطنية التي تستخدم في أي وصفة ترغبون بها خاصة عند صنعها بالزبادي وتعطيك نتيجة رائعة بعد أن تخبز وسنحضرها بالطريقة الأصلية للمحلات والمطاعم فتابعوا معنا. طريقة بيتزا بعجينة الزبادي القطنية 2 كوب ماء دافئ. نصف كوب من اللبن الزبادي. نصف كوب زيت زيتون. 5 أكواب من الدقيق الأبيض. 3 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من الملح. 3 ملاعق صغيرة من السكر. 2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. خطوات تحضير بيتزا بعجينة قطنية بالزبادي بوعاء جاف ضيفي الحليب والسكر والخميرة والبيكنج باودر وقلبيهم مع حتى تمتزج المكونات جيدا وتذوب في الحليب.

ثم ضيفي الحليب الزبادي وأخفقي المكونات جيدا وأتركيها على جنب لعدة دقائق حتى تختمر تماما.

ثم ضيفي كوب من الدقيق على تلك المكونات وأخلطيهم معا حتى تختفي حبيبات الدقيق وتغطى بورق نايلون وتترك تتخمر لمدة 10 دقائق.

ثم زيلي غطاء العجينة وضيفي لهم الزيت والملح وباقي كمية الدقيق السابقة ولكن بالتدريج وأعجني لمدة 10 دقائق كل المكونات.

حتى يتكون عندك عجينة لينة وطريقة وناعمة، يمكن تركها تختمر لمدة نصف ساعة أخرى حتى تعلو بوضعها في وعاء.

مدهون بالزيت وتغطى بكيس من النايلون وتترك في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة تقريبا.

حتى تلاحظي تضاعف حجم العجينة وتكون بذلك جاهزة على التشكيل والاستعمال في بيتزا أو المعجنات الأخرى.

على حسب ذوقك تفرد وتقطع على حجم صينية البيتزا وعليها صلصة البيتزا والقليل من الطماطم والفلفل والزيتون.

وعليها القليل من جبن موتزاريلا وعليها القليل من قطع الطماطم والفلفل الرومي ونوع اللحوم المرغوب ويغطى بطبقة من جبن موتزاريلا.

ثم تدخل فرن ساخن جدا على حرارة عالية في الرف الأوسط وعندما تنضج تشغل الشواية ليذوب الجبن ويحمر وجهها وتقدم.

يتم عمل كل تلك الخطوات السابقة في باقي الكمية، وتكون لديكم بيتزا بعجينة زبادي الهشة بالهنا والشفاء. سعر جرام الذهب عيار أسعار الذهب اليوم الخميس 11-2-2021 بالريال السعودي والدولار طريقة بيتزا بعجينة الزبادي القطنيةخطوات تحضير بيتزا بعجينة قطنية بالزبادي الوسوم

طريقة البيتزا بعجينة الزبادي، تعتبر العجينة القطنية من أهم أساسيات عمل البيتزا والمعجنات المختلفة وهي سر نجاح عجينة البيتزا، والكثير من وصفات الفطائر والمعجنات لا تنجح بدونها ويكون لها مذاق لذيذ وقوام هش كالقطن، ونقدم اليوم لكم أسهل طريقة لصنع لعجينة القطنية التي تستخدم في أي وصفة ترغبون بها خاصة عند صنعها بالزبادي وتعطيك نتيجة رائعة بعد أن تخبز وسنحضرها بالطريقة الأصلية للمحلات والمطاعم فتابعوا معنا. طريقة بيتزا بعجينة الزبادي القطنية 2 كوب ماء دافئ. نصف كوب من اللبن الزبادي. نصف كوب زيت زيتون. 5 أكواب من الدقيق الأبيض. 3 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من الملح. 3 ملاعق صغيرة من السكر. 2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. خطوات تحضير بيتزا بعجينة قطنية بالزبادي بوعاء جاف ضيفي الحليب والسكر والخميرة والبيكنج باودر وقلبيهم مع حتى تمتزج المكونات جيدا وتذوب في الحليب.

ثم ضيفي الحليب الزبادي وأخفقي المكونات جيدا وأتركيها على جنب لعدة دقائق حتى تختمر تماما.

ثم ضيفي كوب من الدقيق على تلك المكونات وأخلطيهم معا حتى تختفي حبيبات الدقيق وتغطى بورق نايلون وتترك تتخمر لمدة 10 دقائق.

ثم زيلي غطاء العجينة وضيفي لهم الزيت والملح وباقي كمية الدقيق السابقة ولكن بالتدريج وأعجني لمدة 10 دقائق كل المكونات.

حتى يتكون عندك عجينة لينة وطريقة وناعمة، يمكن تركها تختمر لمدة نصف ساعة أخرى حتى تعلو بوضعها في وعاء.

مدهون بالزيت وتغطى بكيس من النايلون وتترك في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة تقريبا.

حتى تلاحظي تضاعف حجم العجينة وتكون بذلك جاهزة على التشكيل والاستعمال في بيتزا أو المعجنات الأخرى.

على حسب ذوقك تفرد وتقطع على حجم صينية البيتزا وعليها صلصة البيتزا والقليل من الطماطم والفلفل والزيتون.

وعليها القليل من جبن موتزاريلا وعليها القليل من قطع الطماطم والفلفل الرومي ونوع اللحوم المرغوب ويغطى بطبقة من جبن موتزاريلا.

ثم تدخل فرن ساخن جدا على حرارة عالية في الرف الأوسط وعندما تنضج تشغل الشواية ليذوب الجبن ويحمر وجهها وتقدم.

يتم عمل كل تلك الخطوات السابقة في باقي الكمية، وتكون لديكم بيتزا بعجينة زبادي الهشة بالهنا والشفاء. سعر جرام الذهب عيار أسعار الذهب اليوم الخميس 11-2-2021 بالريال السعودي والدولار طريقة بيتزا بعجينة الزبادي القطنيةخطوات تحضير بيتزا بعجينة قطنية بالزبادي

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