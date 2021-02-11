اقوي كريم أساس عالي التغطية خافي لجميع عيوب البشرة بدون مواد كميائية

اقوي كريم أساس، الفاونديشن هو المستحضر الأساسي للحصول مكياج ناجح، فكلما كانت البشرة موحدة اللون وخالية من البقع والحبوب، كلما حصلنا على طلة رائعة، ولكن كما نعلم جميعاً فإن كثرة استخدام مستحضرات التجميل حتى لو كانت عالية الجودة يؤذي البشرة على المدى البعيد، لذلك من الأفضل التقليل من استخدام هذه المستحضرات قدر الإمكان، كما يمكن تحضير فاونديشين طبيعي مئة بالمئة في المنزل ومن مكونات بسيطة، وفي هذه الحالة يمكن استخدامه بشكل يومي ولكن يجب إزالته قبل النوم حتى لا تضرر البشرة.

اقوي كريم أساس عالي التغطية

نحتاج لتحضير هذا النوع من الفاونديشن إلى ملعقة كبيرة من الحليب الرائب وملعقة كبيرة من الجلسرين ونفس المقدار من الخميرة ومن النشا، كذلك نحتاج ملعقة صغيرة من بودرة الأطفال وملعقة صغيرة من خل التفاح وست قطرات من ماء الورد، ولتحضير الفاونديشن يتم خلط جميع المكونات السابقة جيداً ما عدا الخل، الذي يتم إضافته في النهاية، وبعد ذلك نقوم بوضع خليط الفاونديشن في علبة بلاستيكية محكمة الإغلاق ونحفظه في الثلاجة ونخرجه عند الاستعمال، وهذا الفاونديشن صالح للاستخدام لمدة لا تزيد عن أسبوعين فقط.

أفضل فاونديشين لتوحيد لون البشرة

نحتاج إلى نصف كوب من زبدة الشيا بدرجة حرارة الغرفة وملعقة صغيرة من الكاكاو ونفس المقدار من القرفة البودرة وملعقة كبيرة من أي كريم مرطب، نقوم بخلط جميع المكونات السابقة حتى نحصل على خليط متجانس، وبعد ذلك نحفظ الخليط في علبة نظيفة ومعقمة، ويمكن تفتيح الفاونديشن عن طريق تقليل كمية الكاكاو، وللعلم فإن هذا الفاونديشن صالح للاستخدام لمدة لا تزيد عن شهرين.

طريقة تحضير الفاونديشن من الزنجبيل وفيتامين E

لعمل هذا الفاونديشن نحتاج إلى ربع كوب من النشا ونصف كوب من الكاكاو الخام وربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة والقرفة البودرة وملعقتان كبيرتان من فيتامين E ونفس المقدار من زيت اللافندر وملعقة كبيرة من طين البنتونيت، بعد ذلك يتم خلط جميع المكونات السابقة سوياً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس، يتم حفظ في علبة نظيفة ومعقمة ومحكمة الإغلاق، يتم تركها في الثلاجة وإخراجها عند الاستعمال، وللعلم فإن هذا الفاونديشن صالح للاستخدام لمدة لا تزيد عن شهر واحد.