طريقة عمل المارشميلو في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة ب 3مكونات فقط

طريقة عمل المارشميلو في المنزل، كثير منا يفضل تناول المارشميلو اللذيذ ويستخدموه مؤخرا في المشروبات للتزيين والحلويات، فمن الممكن أن تضعها علي الكيكة الاسفنجية في أعياد الميلاد والمناسبات ك نوع من أنواع التزيين والشكل الرائع وتعتبر من أول الدول التي قامت بتصنيع المارشميلو هي دولة فرنسا وقامت بإعداده بأكثر من نكهة مختلفة وتعتبر المارشميلو من حلوى السكريات الشهيرة بقوام مطاطي رائع وتلقي إقبال كبير من الشراء عليها من شتي الأعمار وفي مختلف أنحاء دول العالم وفي هذه المقالة سنقدم إليكم طريقة عمل المارشميلو في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة وب 3 مكونات فقط وطعم ألذ من الجاهز.

طريقة عمل المارشميلو اللذيذ

مكونات المارشميلو سهلة جدا وقليلة ويمكنك أن تحصلي عليها في كثير من المناطق والمحلات بسهولة، فهي مكونات سريعة ومتوفرة ويعتمد المارشميلو علي السكر والجيلاتين كمكونين أساسيين.

2 كوب من السكر

2 ملعقة ونصف كبيرة من الجيلاتين

كوب من الماء

1/4 كوب من عسل النحل

رشة من الفانيليا

إليك طريقة عمل عجينة البيتزا خلال عشر دقائق فقط.

سنقوم بتقسيم كوب الماء إلي نصفين، النصف الأول لإذابة الجيلاتين والنصف الثاني لإذابة السكر واستخدام العسل أو الكورن سيرب في الحلويات الشرقية والغربية مثل التشيز كيك البارد يمنع السكر أنه يتحجر .

يمنع السكر أنه يتحجر . في إناء علي نار، أضيفي الماء والسكر وربع كوب عسل النحل وقومي بتقليبهم علي درجة حرارة متوسطة .

وعشان توصل للقوام المضبوط درجة الحرارة تبقي 115 ل 20 درجة مئوية.

قومي بضرب الجيلاتين بالمضرب الكهربائي وأضيفي إليها محلول السكر خيط رفيع تدريجيا حتى تنتهي من الكمية علي سرعة متوسطة من المضرب حتى يتحول اللون من الشفاف إلي الأبيض والحصول علي قوام مناسب وحجم مضاعف تقريبا 10 دقائق.

ثم أضيفي الفانيليا أوأي نكهة تفضلينها.

في صينية امسحيها من الزيت وورق الزبدة وأضيفي خليط المارشميلو إليها وقومي بفرده مع مراعاة استخدام معلقة ممسوحة من الزيت في الفرد حتى لا يلزق الخليط بسرعة.

يمكنك استخدام نصف الكمية ب لون طعام مخلوط ضعيه فوق الطبقة الأولى البيضاء واتركيه يتماسك مدة ساعتيه أو يوم كامل.

اخلطي مقدار من النشا والسكر البودرة وقومي برشها علي السطح التي ستقومي بتقطيع المارشميلو عليه حتى لا يلزق.

وبسكينة حادة ممسوحة من الزيت قومي بتقطيعه وبين كل قطعة وأخرى أمسحي السكينة باستخدام منديل أو فوطة ورشة من الزيت .

طريقة التحضير:

واستمتعي بألذ مارشميلو بيتي ستستغني عن شرائه ويمكنك الاعتماد عليه في عمل حشوة الكثير من الكيكات والحلويات خاصة كب كيك الشوكولاتة اللذيذ الذي قدمنا طريقة عمله سابقا فهو مزيج رائع في حشوة الكب كيك.