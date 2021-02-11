طريقة عمل الجبنة الموزاريلا المطاطية للبيتزا والفطائرمثل الجاهزة ناجحة 100%

جبنة الموزاريلا الإيطالية تعتبر جبنة طبيعية دائما نقوم بتناولها في أغلب الوجبات الايطالية وايضا نقوم بتناولها إذا قمنا بالذهاب للمطاعم الكبرى والمحلات التي تقدم أكلات، وأطعمة ايطالية عالمية مثل وجبه البيتزا وجبة الجبن وجبات سندوتشات الفراخ المحشيه بالجبن ولكن يوجد بعض النساء والأشخاص في جميع دول العالم يبحثون عن طريقة متميزة، من الجبنة الموزاريلا المطاطية ولكن تكون طريقة مجربه 100% بدون أن نقوم بشرائها من الخارج ولكن يفضل أيضا أن نقوم بمكونات سهلة وبسيطة لا تكلفنا الكثير لذا وجدنا الحل من خلال مقالنا هذا وبعد البحث كثير وجدنا الطريقة المتميزة والفعالة التي تمكنك عزيزتي من تتبع هذه الوصفة.

سوف تتمكني اليوم من تحضير الجبنة الموزاريلا بطعم مطاط مميز كما يمكنك ايضا أن تقومي باستخدامها في كافة المأكولات التي يتم تحضيرها داخل المنزل وفي الاخص تناول البيتزا الشهية الرائعة، المطاطية تابعي معي عزيزتي الوصفة المميزة بالمكونات الهائلة وسهلة وبسيطة

2 كوب ونصف من الحليب ويفضل أن يكون كامل الدسم.

كوب الاربع من الخل الأبيض الطبيعي.

ملعقتين من عصير الليمون

نضع كمية الحليب على النار ثم نبدأ بأضافة عصير الليمون مع الخل.

ونقوم بتحريك هذه المكونات جيدا ويفضل أن نستخدم الملعقة الخشبية لكي لا يحدث أى تكتلات في الحليب.

يفضل أيضا أن يكون الحليب التي قمنا باستخدام طازج وكامل الدسم.

بعدما يحدث تكتلات صغيرة في الحليب نستمر أيضا في تحريك هذه المكونات جيدا نقوم باضافة بعد ذلك كمية من الخل مع عصير الليمون، ونستمر في دمج المكونات.

وسوف يتم بالضغط على هذه التكتلات التى تتواجد فى الحليب.

ونجد ايضا انها اصبحت مطاطا نقوم باستخدام هذه الكتل من الحليب ونضعه تحت مصفا من البلاستيك أو الاستانلس.

يرج هذا المزيج من الجبنه المطاطية لمدة يوم كامل حتى يتم تصفية كمية المياه التي تتواجد فيها.

ونقوم بوضعه داخل الفريزر سوف يتجمد ونقوم ببشر الجبنة المطاطة و نتناولها