طريقة عمل عجينة البيتزا ، البيتزا تعد من الوجبات السريعة، التي يقوم بإعدادها الكثيرون بطرق مختلفة وحشوات متنوعة، ولكن ماهو اصل البيتزا، تعتبر البيتزا من الأكلات التي نشأت في إيطاليا، فهي أكلة إيطالية مشهورة ومنتشرة، ولكن ترجع أصولها لبلاد البحر الأبيض المتوسط مثل اليونان وتركيا، وتم نقلها إلي إيطاليا، ثم بدأ التطلب عليها يزداد حول العالم، ولكن تختلف من مكان لمكان، علي حسب طبيعة البلد، وطرق الطهي والحشوات و أليك طريقة عمل عجينة البيتزا في عشر دقائق فقط كالمحترفين بخطوات سهلة .

طريقة عمل عجينة البيتزا

معظم الأطفال يفضلون البيتزا ويعتبرونها وجبة سريعة وشهية، ولكن من القليل ما نستطيع تحضيرها في المنزل، ولكن هنا سوف نعرفك علي خطوات ووصفة ستوفر عليك شراءها، وان تضمني مصدر جميع المكونات وتكن صحية لأطفالك، لوصفات أخري اضغط هنا.

ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية.

معلقتين كبيرة من السكر.

ربع كوب زيت زيتون.

معلقتين صغيرة من ملح.

4 أكواب من الطحين “الدقيق”.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

أولاً قومي بوضع الخميرة الفورية والماء الدافئ في وعاء كبير، ثم اتركيهم لمدة 5دقائق لكي تفور وتختمر. قومي بإضافة السكر إلي خليط الماء والخميرة الفورية، ثم أضيفي الزيت والملح. أضيفي الدقيق إلي الخليط تدريجياً مع التقليب، اخلطي المقادير جيداً، ثم قومي بعجنهم بيديك حتي يكون قوامها متماسك ولينة. احضري وعاء، وقومي بدهنه بقليل من الزيت، ثم انقلي العجينة بداخله وقومي بتغطيتها بكيس بلاستيك، واتركيها لمدة ساعة حتي تختمر، يفضل أن يكون المكان دافئ حتي تختمر اسرع. بعد انتهاء الوقت، قومي بفرد كمية من العجينة مناسبة للصينية المستخدمة، ثم ضحي الحشو حسب رغبتك وضعيها بالفرن حتي تستوي بالكامل.

المكونات:طريقة التحضير:

نصائح

قبل أن تضيفي الخميرة، تأكدي من تاريخ إنتاجها.

يجب أن يكون الماء المستخدم في العجن ماء دافئ، ليس بارداً أو ساخناً.

لا تقم بعجن عجينة البيتزا بعد أن قمت بتخميرها، لان ذلك سوف يؤثر علي العجين ويجعلها غير لينة وصلبة عند التسوية.

عند تحضيرك لمكونات البيتزا والعجن، قومي بتشغيل الفرن في هذه الأثناء، لكي يكن دافئ وجاهزاً، عندما تضعي البيتزا بداخله.

إذا كنتي تكرهين أطراف البيتزا، فقومي بحشوها بقليل من الحشو المستخدم، لكي لا تهدري الأطراف.