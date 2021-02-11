الصيام المتقطع لفقدان الوزن في اقل وقت ممكن وفوائده وأخطاءه

الصيام المتقطع لفقدان الوزن ، الصيام المتقطع هو النظام الوحيد الذي سيساعدك في خسارة الوزن، وأيضاً سوف يؤدي لثبات وزنك، حتي بعد أن تقومي بتوقيفه، علي عكس جميع باقي أنواع الرجيم أو الدايت أو أي نظام غذائي تتبعيه.

الصيام المتقطع لفقدان الوزن

الصيام عموماً لديه فوائد عديدة لجميع خلايا الجسم، يعمل علي تحسين وظائف المخ والذاكرة، وتقليل التجلطات التي تصيب القلب، واحتراق الدهون وضبط معدل اللبتين وهو هرمون يتحكم في إرسال إشارة للمخ لكي تجعله يشعر بالجوع، والصيام أيضاً يساعد علي تحسين الأمراض المناعية، وزيادة كفاءة الكبد، ويساعد علي تأخر الشيخوخة ومنع التهابات ومرض السكر ويبعد الأمراض الخطيرة مثل السرطان.

تتراوح فتره الصيام المتقطع من 12ساعة حتي 3أيام، الذي يعاني من أمراض يكون عدد الساعات اقل 8ساعات يومياً، نقوم بمنع الأكل في هذه الفترة.

الصيام المتقطع يعني ثلاث أشياء مهمة جداً:

تحويل الجسم من حرق الجلوكوز لحرق الدهون: عندما تقوم بتقليل كمية الأكل، يقوم الجسم باللجوء إلي الكبد، الذي يحتوي علي جيلايكوجين، يبدأ الجسم يتغذى عليهم. وعند الانتهاء يعمل علي حرق الدهون. حرق الدهون: يزيد هرمون النمو بنسبة 2000%، الذي يساعد في الحفاظ علي العضلات. الالتهام الذاتي: وهي عملية يقوم فيها الجسم بتنظيف نفسه بنفسه، عن طريق التخلص من الخلايا الميتة أو الضارة في الجسم.

النظام المُتبع

كيف نستفيد من الصيام المتقطع

أولاً قم بتكرار هذا الصيام لعدة أيام متتالية. منع الطعام ليوم كامل. مارس رياضة المشي أو أي نوع من أنواع رياضة أثناء الصيام، لأنها تساعد علي حرق الدهون اسرع. اشرب قهوة وشاي اخضر، يعملوا علي زيادة الاتوبوجي.

ما الذي يؤدي لكسر الصيام

هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تتناولها وتؤدي لكسر نظام صيامك بالكامل، مثل تناول أي مأكولات بها بروتينات تحتوي علي سعرات قليلة، أو وضع قليل من الزبدة، أو تناول البلح أو لوز وغيرهم.

لكي نمنع أي شئ تناولته يؤدي لتوقف عملية الحرق أو كسر الصيام، قم بشرب الشاي الأخضر والقهوة والزنجبيل والكركم والعرقسوس، أي شئ يساعد علي زيادة التوبولوجي.