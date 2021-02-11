وصفات تجميل تفتيح البشرة في يوم واحد تقضي على الجلد الميت

وصفات تجميل تفتيح البشرة من أهم ما تبحث عنه السيدات والفتيات في كل مكان، وذلك لأن البشرة والشعر يعتبرا من أكثر ما يميز السيدات بشكل عام عن بعضهم البعض، وكذلك يجعلهم يبدون أكثر جمالًا من خلال حصولها على بشرة صافية وناعمة، ولهذا نجد أن السعي وراء ماسكات تبييض البشرة الدهنية أمر ضروري، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وصفة لتبييض الوجه والتي تخلص الوجه من عيوبها المرهقة، ويمكن تصنيفها على أنها أسهل وصفة لتبييض الوجه.

وصفات تجميل تفتيح البشرة

هناك العديد من وصفات تجميل تفتيح البشرة والتي من خلالها تستطيع الفتيات الوصول إلى مبتغاها من بشرة ناضرة وناعمة دون استخدام الكريمات الخاصة بالتفتيح أو اللجوء إلى الذهاب إلى الأماكن المتخصصة في التجميل والتي عادة تكون باهظة التكاليف.

وصفة لتفتيح البشرة في يوم واحد

هناك أكثر من وصفة تعمل على زيادة نضارة ونعومة البشرة والتي يمكن أن تظهر نتائجها منذ اليوم الأول لاستخدامها ومنها:

وصفة عصير الليمون لتبييض الوجه

يمكن للفتيات من خلال استخدام عصير الليمون الحصول على بشرة فاتحة في وقت قليل للغاية، ويتم استخدام هذه الوصفة عن طريق عصر نصف ليمونة وإضافة ملعقتين من الماء، ومن ثم يتم توزيع الخليط على الوجه باستخدام قطعة من القطن ويترك على الوجه لمدة ثلث الساعة وبعدها يتم غسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

ووضع نوع جيد من أنواع الكريمات المرطبة للجلد لضمان عدم حدوث جفاف للبشرة، وعدم الخروج عند وضع هذا الخليط والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وللحصول على أفضل النتائج يتم استخدام هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعيًا.

وصفة الكركم وزيت الزيتون لتفتيح البشرة

هذه الوصفة يمكن من خلالها الحصول على وجه أكثر نضارة وحيوية بالإضافة إلى زيادة في بياض الوجه بصورة ملحوظة ويمكن استخدامها عن طريق:

مزيج ملعقة من الكركم صغيرة على بعض النقاط من زيت الزيتون الطبيعي.

استخدام الخليط عن طريق تدليك البشرة مباشرة بشكل دائري.

يترك الخليط على الوجه لمدة ثلث الساعة، ومن ثم يتم شطف الوجه بالماء الفاتر لإزالة آثار الزيت.

يتم استخدام هذه الوصفة مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعيًا ويمكن أيضًا استخدامها وقت الحاجة فقط.