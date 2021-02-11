ماسكات تبييض البشرة الدهنية وتعالج آثار حبوب الشباب والبقع السوداء

تساعد ماسكات تبييض البشرة الدهنية في الحصول على بشرة خالية تمامًا من الحبوب وآثارها الضارة على الجلد والبشرة بوجه عام والتي تكون سببًا في ظهور الفتيات بشكل غير لائق وبالتالي تؤثر على حالاتهم النفسية ويلجئون للبحث عن وصفات لتبييض البشرة لبشرتهم الدهنية والتي قد تتأثر بأقل العوامل الجوية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل ماسكات تبييض البشرة الدهنية.

ماسكات تبييض البشرة الدهنية

تحتاج الفتيات إلى الحصول على أسرع طريقة لتفتيح البشرة لتبدو بشرتها أكثر بياضًا ونعومة ويمكن استخدام بعض الوصفات الهامة والتي من الضروري التعامل معها بشكل سليم لضمان عدم حدوث أي آثار جانبية جراء استخدامها.

ماسك تفتيح البشرة الدهنية من أول مرة

أكثر الوصفات فعالية هي:

ماسك العسل والحليب لتفتيح البشرة الدهنية

يقوم العسل بإزالة آثار الخلايا الميتة بالبشرة ويعمل على تفتيح البشرة بصورة كبيرة وسريعة في نفس الوقت ويمكن استخدام العسل لعمل ماسك للبشرة من خلال الخطوات التالية:

يتم إحضار ملعقة واحدة من العسل الصافي وإضافة ملعقة من الحليب البودرة عليها بالإضافة إلى كمية مناسبة من زيت اللوز وبضع نقاط من عصير الليمون.

تخلط المكونات جيدًا ويتم فردها على البشرة بشكل متساو.

يترك الخليط على البشرة لمدة ربع الساعة، ويتم بعد ذلك غسل الوجه بالماء البارد.

يتم استخدام هذه الوصفة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

ماسك البيض لتفتيح البشرة

يعد بياض البيض من ضمن المكونات التي تحتوي على البروتين بنسبة كبيرة وبالتالي فهو يساعد على تفتيح البشرة الدهنية بصورة أسرع ويمكن استخدام ماسك البيض من خلال الخطوات التالية:

إحضار بياض بيضة واحدة.

كمية مناسبة من عصير الليمون.

يتم خلطهم جيدًا للحصول على قوام مناسب للوجه.

يفرد الخليط على الوجه ويترك حتى يجف تمامًا.

يغسل الوجه بالماء الفاتر لإزالة آثار البيض تمامًا من البشرة.

ضرورة عدم التعرض نهائيًا لأشعة الشمس أثناء وضع الماسك لعدم حدوث أي أضرار للبشرة.

ماسك يومي لتفتيح البشرة الدهنية

يعتبر ماسك الليمون والخيار من أفضل الماسكات التي تعمل على زيادة تفتيح البشرة الدهنية بصورة سريعة ويمكن استخدامه من خلال:

يتم تجهيز ملعقة كبيرة من عصير الخيار وأخري من عصير الليمون.

يفرد الخليط على الوجه ويترك ساعة كاملة.

يغسل الوجه بالماء البارد ويجفف جيدًا.

يتم استخدام هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع.