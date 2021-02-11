كفتة الحاتى في المنزل بطريقة وأسرار المطاعم والطعم لذيذ

كفتة الحاتي المصرية، أو كفتة الحاتي داخل المنزل تعتبر لديها طعم ومذاق مختلف من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص في العزومات ويتم تناولها أيضا وذلك بسبب طعمها الشهي بإضافة إلى ذلك يقوموا أغلب الأشخاص بتناولها في الإفطار في شهر رمضان كما تعتبر وجبة خفيفة يمكن أن يتناولها في العشاء ودائما في جميع الخروجات يقوم أغلب العائلة، بتناول الكفتة مع الطحنية ذات طعم شهي أيضا بدلا من أن نقوم بتناولها من المطاعم، كما يمكننا اليوم أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل بأقل تكلفه وتشابه تماما كفتة الحاتي التي نقوم بتناولها من المطاعم كما يعتبر هذا طبق سريع، كل ما عليك هو أن تتبع الخطوات الموجودة في هذا المقال. طريقة عمل كفتة الحاتي داخل المنزل سول نتعرف اليوم على الطريقة الأفضل لكفتة الحاتي. المقادير: 500 جرام لحم مفروم ويفضل أن يكون ضاني 100 جرام من الدهن أو الليه.

بصل مبشور يكفي أن يكون بصلتين.

ملعقتين من صلصة الطماطم.

ملعقتين من الخل.

البقسماط الناعم يكفي كوب واحد.

بهارات الخاصة بالكفتة.

زعتر مطحون.

روزماري.

قطعتين فحم. طريقة التحضير: المقادير:طريقة التحضير: نضع اللحمة المفرومة في وعاء ثم نبدأ بإضافة البقسماط ونضيف كمية البهارات والخل والملح والزعتر.

ونقوم بعجن هذه المكونات جيدا.

نضع هذا المزيج داخل الثلاجة لمدة عشر دقائق.

نقوم بتحضير أسياخ معدنية أو خشبية

كما يمكننا أن نقوم بوضع الكفتة داخل الصينية.

ثم نقوم بوضعها في الفرن

يفضل أن بتغطيتها جيدا باستخدام ورق الفويل.

وبعدما تنضج تماما نبدأ بإضافة الفحم ونقوم بتغطية الصينيه جيدا. كفتة الحاتي الأصلية من داخل المنزل يمكنك أن تقومي بعمل كفتة الحاتي فبهذه الطريقة فهي طريقة مميزة وسهلة وبسيطة. المقادير 700 جرام من اللحمة المفرومة

300 جرام من البصل المفروم.

5 جرام من الملح.

كمية بسيطة من الفلفل الأسود، مع البقدونس المفروم. المقادير الطريقة:- نقوم بإضافة البصل مع الفلفل الأسود.

ونبدأ بوضع وعلى النار مع ملعقة من الزبدة.

وعندما يصبح لونها ذهبي.

يتم أضافته للحمة المفرومة.

ونقوم بعمل أصابع من اللحمة المفرومة.

ونتركها لمدة عشر دقائق ثم نبدأ بوضع على النار ونتركها دقيقتين.

ثم نقوم بتقليبه جيدا وبعد مرور 15 دقيقة.

يتم تقديمها في أطباق التقديم مع البقدونس. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد بالميراس في كأس العالم للأندية الوسوم

كفتة الحاتي المصرية، أو كفتة الحاتي داخل المنزل تعتبر لديها طعم ومذاق مختلف من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص في العزومات ويتم تناولها أيضا وذلك بسبب طعمها الشهي بإضافة إلى ذلك يقوموا أغلب الأشخاص بتناولها في الإفطار في شهر رمضان كما تعتبر وجبة خفيفة يمكن أن يتناولها في العشاء ودائما في جميع الخروجات يقوم أغلب العائلة، بتناول الكفتة مع الطحنية ذات طعم شهي أيضا بدلا من أن نقوم بتناولها من المطاعم، كما يمكننا اليوم أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل بأقل تكلفه وتشابه تماما كفتة الحاتي التي نقوم بتناولها من المطاعم كما يعتبر هذا طبق سريع، كل ما عليك هو أن تتبع الخطوات الموجودة في هذا المقال. طريقة عمل كفتة الحاتي داخل المنزل سول نتعرف اليوم على الطريقة الأفضل لكفتة الحاتي. المقادير: 500 جرام لحم مفروم ويفضل أن يكون ضاني 100 جرام من الدهن أو الليه.

بصل مبشور يكفي أن يكون بصلتين.

ملعقتين من صلصة الطماطم.

ملعقتين من الخل.

البقسماط الناعم يكفي كوب واحد.

بهارات الخاصة بالكفتة.

زعتر مطحون.

روزماري.

قطعتين فحم. طريقة التحضير: المقادير:طريقة التحضير: نضع اللحمة المفرومة في وعاء ثم نبدأ بإضافة البقسماط ونضيف كمية البهارات والخل والملح والزعتر.

ونقوم بعجن هذه المكونات جيدا.

نضع هذا المزيج داخل الثلاجة لمدة عشر دقائق.

نقوم بتحضير أسياخ معدنية أو خشبية

كما يمكننا أن نقوم بوضع الكفتة داخل الصينية.

ثم نقوم بوضعها في الفرن

يفضل أن بتغطيتها جيدا باستخدام ورق الفويل.

وبعدما تنضج تماما نبدأ بإضافة الفحم ونقوم بتغطية الصينيه جيدا. كفتة الحاتي الأصلية من داخل المنزل يمكنك أن تقومي بعمل كفتة الحاتي فبهذه الطريقة فهي طريقة مميزة وسهلة وبسيطة. المقادير 700 جرام من اللحمة المفرومة

300 جرام من البصل المفروم.

5 جرام من الملح.

كمية بسيطة من الفلفل الأسود، مع البقدونس المفروم. المقادير الطريقة:- نقوم بإضافة البصل مع الفلفل الأسود.

ونبدأ بوضع وعلى النار مع ملعقة من الزبدة.

وعندما يصبح لونها ذهبي.

يتم أضافته للحمة المفرومة.

ونقوم بعمل أصابع من اللحمة المفرومة.

ونتركها لمدة عشر دقائق ثم نبدأ بوضع على النار ونتركها دقيقتين.

ثم نقوم بتقليبه جيدا وبعد مرور 15 دقيقة.

يتم تقديمها في أطباق التقديم مع البقدونس. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد بالميراس في كأس العالم للأندية

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