طريقة عمل كريم أساس طبيعي في البيت لن تشتري الفاونديشن بعد اليوم

طريقة عمل كريم أساس في البيت بمواد طبيعية، يُعد كريم الأساس من الأشياء الأساسية الموجودة في حقيبة كل فتاة، فمن خلاله تستطيع الفتيات توحيد لون البشرة وإخفاء أي عيوب سواء كانت هالات سوداء أو حبوب أو بقع داكنة أو تصبغات وغيرها من الشوائب التي توجد في البشرة، وتُسبب الإزعاج إليهم، ويذكر أن كريم الأساس يكون باهظ الثمن لذلك سوف نوفر إليكم طريقه عمل كريم الأساس في البيت بمكونات طبيعية وسوف يمنحك إطلالة مميزة، ويعطي إليكِ بشرة نضرة وخالية من أي عيوب. طريقة عمل كريم أساس طبيعي في البيت طريقة عمل كريم أساس طبيعي في البيت المكونات: ملعقة من البودرة العادية.

ملعقة من زيت الجوجوبا الأصلي.

ملعقة من زبدة الشيا الأصلية. خطوات صنع كريم أساس مبيض أحضري طبق صغير وضعي به زبدة الشيا وزيت الجوجوبا في حمام مائي حتى تذوب الزبدة جيدا وتتجانس بشكل جيد مع زيت الجوجوبا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملعقة الكبيرة من البودرة العادية والتي تستخدم في تفتيح البشرة و قومي بتقليب الخليط جيداً ثم صبه في عبوة لديك واتركيه لمدة يوم ثم ابدئي في استخدامه على بشرتك.

يساعد هذا الكريم على توحيد لون البشرة وهذه الكمية سوف تكفيك لمدة شهر على الأقل، مع الاستخدام اليومي. خطوات صنع كريم أساس مبيض فوائد الفاونديشن الطبيعي فوائد الفاونديشن الطبيعي يتميز هذا الكريم بانه يمنح البشرة النعومة واللمعان، وأنه يساعد على ترطيب البشرة وخاصة إذا كانت جافة؛ لاحتوائه على زبده الشيا فهي مرطب قوي وفعال للبشره الجافة، و يعالج التجاعيد ويقفل المسامات الواسعة، ويجعل البشرة مشدودة دائما وخالية من أي شوائب، وايضا يحتوي على زيت الجوجوبا الذي يساعد على صفاء البشرة وتوحيد لونها، ويساعد على التخلص من الهالات السوداء المحيطة بالعين ويجعلك تستعدين شبابك من جديد، أما عن البودرة فهي تساعد على توحيد لون البشرة وتجعلها صافية وخالية من أي شوائب دائما، يمكن استخدام هذا الكريم بشكل دائم على مدار اليوم ولكن عند النوم يتم تنظيف البشرة منه جيدا حتى نجعلها تتنفس أثناء مرحلة الليل. بالتقسيط حتى 35 سنة وبدون مقدمة برنامج تحويل المديونية من مصرف الراجحي الوسوم

طريقة عمل كريم أساس في البيت بمواد طبيعية، يُعد كريم الأساس من الأشياء الأساسية الموجودة في حقيبة كل فتاة، فمن خلاله تستطيع الفتيات توحيد لون البشرة وإخفاء أي عيوب سواء كانت هالات سوداء أو حبوب أو بقع داكنة أو تصبغات وغيرها من الشوائب التي توجد في البشرة، وتُسبب الإزعاج إليهم، ويذكر أن كريم الأساس يكون باهظ الثمن لذلك سوف نوفر إليكم طريقه عمل كريم الأساس في البيت بمكونات طبيعية وسوف يمنحك إطلالة مميزة، ويعطي إليكِ بشرة نضرة وخالية من أي عيوب. طريقة عمل كريم أساس طبيعي في البيت طريقة عمل كريم أساس طبيعي في البيت المكونات: ملعقة من البودرة العادية.

ملعقة من زيت الجوجوبا الأصلي.

ملعقة من زبدة الشيا الأصلية. خطوات صنع كريم أساس مبيض أحضري طبق صغير وضعي به زبدة الشيا وزيت الجوجوبا في حمام مائي حتى تذوب الزبدة جيدا وتتجانس بشكل جيد مع زيت الجوجوبا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملعقة الكبيرة من البودرة العادية والتي تستخدم في تفتيح البشرة و قومي بتقليب الخليط جيداً ثم صبه في عبوة لديك واتركيه لمدة يوم ثم ابدئي في استخدامه على بشرتك.

يساعد هذا الكريم على توحيد لون البشرة وهذه الكمية سوف تكفيك لمدة شهر على الأقل، مع الاستخدام اليومي. خطوات صنع كريم أساس مبيض فوائد الفاونديشن الطبيعي فوائد الفاونديشن الطبيعي يتميز هذا الكريم بانه يمنح البشرة النعومة واللمعان، وأنه يساعد على ترطيب البشرة وخاصة إذا كانت جافة؛ لاحتوائه على زبده الشيا فهي مرطب قوي وفعال للبشره الجافة، و يعالج التجاعيد ويقفل المسامات الواسعة، ويجعل البشرة مشدودة دائما وخالية من أي شوائب، وايضا يحتوي على زيت الجوجوبا الذي يساعد على صفاء البشرة وتوحيد لونها، ويساعد على التخلص من الهالات السوداء المحيطة بالعين ويجعلك تستعدين شبابك من جديد، أما عن البودرة فهي تساعد على توحيد لون البشرة وتجعلها صافية وخالية من أي شوائب دائما، يمكن استخدام هذا الكريم بشكل دائم على مدار اليوم ولكن عند النوم يتم تنظيف البشرة منه جيدا حتى نجعلها تتنفس أثناء مرحلة الليل. بالتقسيط حتى 35 سنة وبدون مقدمة برنامج تحويل المديونية من مصرف الراجحي

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