هذه هي خلطة تبييض الوجه التي اذهلت كل من جربتها لن تصدقي بياض وصفاء وجهك

وصفة طبيعية لتبييض الوجه، هناك العديد من المشاكل الخاصة بالبشرة، التي تواجه الفتيات والسيدات، كل فتاة تبحث عن كافة الطرق التي تزيد من جمالها وتظهر أنوثتها، والبشرة هي أولى اهتمامات الفتيات، لذا نقدم لكم في هذا الموضوع حلول البشرة الداكنة، وما تخفيه الوصفات الطبيعة من أسرار تساعد على تبييض الوجه وتنعيمه.

وصفة لتبيض الوجه من اول مرة

يحب عدم إرهاق البشرة بالمنتجات التي تحتوي على عناصر كيميائية، ولكن من الأمن أن يتم التعامل بالصفات الطبيعية المستخلصة من الطبيعة، لأنها لا تضر بالبشرة ولا تسبب آثار سلبية.

وصفة اللبن البودرة وماء الورد:

هل تعلمي سيدتي أن اللبن البودرة هو أحد الوصفات الطبيعية المعالجة للبشرة؟

لذا اهتمي بتطبيق الوصفات الطبيعة التي تحتوي على مسحوق البن، وإليكم أفضل تلك الوصفات.

اخلطي سيدتي، اللبن البودرة نيدو مع ماء الورد، ثم يترك الخليط فترة تصل إلى 15 دقيقة.

خلطة

لتبيض الوجه من اول مرة

قومي سيدتي بإستخدام الخليط على الوجه، وأتركيه الا ان يصبح جافا على البشرة، ثم افركي سيدتي الخلطة من بشرتك بالماء برفق، مع الاستمرار على الوصفة تمنحك تفتيح مثالي للبشرة، يمكن أيضا خلط لبن النيدو بعصير الخيار.

وصفة عصير الليمون والجليسوليد:

ترغب الفتاة في جعل بشرتها ناعمة كملمس بشرة الأطفال، ولكن لن تجد وصفة فعالة يكون لها تأثير رائع في تفتيح البشرة.

اخلطي عزيزتي الجميلة الأنيقة بعض من الجليسوليد وأضيفي إليهم بعض من عصير الليمون.

امزحي سيدتي الوصفة جيدا، ومن ثم افرديها على بشرتك بالكامل، ويمكنك أيضا استخدامها في تفتيح الجسم، تترك الوصفة على الوجه والجسم ليلة كاملة، حتى يتم شطفها في الصباح.

مع المداومة على تلك الوصفة ستحصلين على بشرة تشبه بشرة البيبي وهذا لا يكلفك سيدتي إلا القليل، لأن جميع المكونات متوفرة داخل مطبخك.