الماء المكون الرئيسي الأكبر لجسم الإنسان، وكما هو معروف يحتاج الشخص البالغ إلى ما متوسطه 8 أكواب أو مايعادل لترين من الماء يومياً للحفاظ على صحة الجسم ووقايته من الجفاف، فالماء عنصر رئيسي مهم لكافة أعضاء الجسم أثناء أدائها لوظائفها، ولكن وحتى تتحقق كل تلك الفوائد، ماهي الأوقات المناسبة لشرب الماء.

أوقات شرب الماء:

نقل موقع "ستاندرد ميديا" عن مجموعة من الأطباء والأخصائيين، أفضل 7 أوقات لشرب الماء، لتحقيق الفائدة القصوى منه:

عند الاستيقاظ: من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالعطش والجفاف عند الاستيقاظ من النوم، بسبب طول الساعات التي لم يحصل بها الجسم على الماء، وبالتالي فإن شرب الماء عند الاستيقاظ مهم كما أنه يساعد على التخلص من السموم التي تراكمت في الجسم خلال الليل.

قبل وجبات الطعام: غالباً ما ينصح مختصو الحميات الغذائية بشرب كوب إلى كوبين من الماء قبل أي وجبة رئيسية ولذلك فوائد عدة منها الشعور السريع بالشبع وتهيئة المعدة للطعام وسهولة هضم الطعام.

بين الوجبات: شرب الماء بين الوجبات يحسن عملية الهضم ويقي من العطش التي تسببه الأطعمة المتنوعة، كما أنه يمنع كثرة تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.

أثناء وبعد الوجبات: يساعد تناول كوب من الماء أثناء وبعد الوجبات على الهضم الجيد ، ويرفع من قدرة الجهاز الهضمي على امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة.

قبل وبعد التمرينات الرياضية: من الطبيعي أن يفقد الجسم السوائل بسبب ممارسة التمارين الرياضة، وشرب الماء يقي من الجفاف ويعوض السوائل التي فقدت أثناء ممارسة الرياضة.

عند الشعور بالتعب: شرب الماء في هذه الحالة يساعد على تخفيف الشعور بالتعب، ويحسن من أداء الجسم لأي عمل يقوم به، ويقوم بتنشيط الجسم، وذلك من خلال رفع مستوى السوائل في الجسم.

قبل الذهاب للنوم: يحتاج الإنسان البالغ إلى ما متوسطه 8 ساعات في اليوم من النوم الجيد، وهذه فترة طويلة لا يحصل بها الجسم على الماء، لذلك من المهم شرب الماء قبل النوم، ولتفادي الشعور بالعطش و الاستيقاظ من أجل شرب الماء مما يؤثر على جودة النوم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.