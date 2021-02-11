باتت الكمامة جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية اواخر العام 2019، ومع توصيات منظمة الصحة العالمية بضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من عدوى الفيروس ضمن اجراءات الوقاية الاخرى التي تتضمن غسل اليدين جيداً والتباعد الاجتماعي.

واليوم وبعد مرور أكثر من عام وشهرين على تفشي مرض كوفيد-19 حول العالم وظهور سلالات متحورة للفيروس وتضاعف اعداد المصابين والوفيات بسببها، تبرز من جديد أهمية الابقاء على الكمامة في الاماكن العامة أو التي يحتمل انتشار الفيروس فيها، مع سؤال يطرحه الكثيرون حول ما إذا بات من الضروري استخدام كمامتين عوضاً عن واحدة فقط، للوقاية من فيروس كورونا.

فهل ارتداء كمامتين يوفر الحماية الكاملة من فيروس كورونا بسلالاته المتحورة الخطيرة؟ هذا ما نجيب عليه وفقاً لتقرير أعده موقع "سكاي نيوز عربية" بناء على معلومات من مصادر عالمية مختلفة.

هل ارتداء كمامتين يوفر الحماية الكاملة من فيروس كورونا

توجهت بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الامريكية، للطلب من مواطنيها ارتداء كمامتين عوضاً عن واحدة فقط لضمان وقاية مضاعفة من جائحة كوفيد-19.

وظهرت بعض الوجوه المعروفة سياسياً وطبياً ترتدي كمامتين او توصي بالاستعانة باثنتين كما فعل انتوني فاوتشي، كبير خبراء الامراض المعدية في الولايات المتحدة.

وبحسب الدكتور مات بينيكر، رئيس الجمعية الامريكية لعلم الفيروسات الاكلينيكي، فإن نوع الكمامة الجيد الذي نضعه على الانف والفم اثناء التواجد في مكان عام هو الفعل الصحيح. مشدداً على ضرورة تحقيق هذا الهدف بدلاً من التركيز على وضع كمامتين.

في حين أوضح الدكتور دوش شيفر، الأستاذ بمركز "فريد هاتشينسون" لأبحاث السرطان، أن نوع الكمامات المنوي استخدامها وعددها يتوقف على المكان الذي تنوي الذهاب إليه.

معتبراً ان التواجد في بيئة عالية الخطورة حيث يمكن أن يكون الفيروس اكثر انتشاراً، تتطلب وضع الكمامة بشكل مناسب ودائم.

ويوصي شيفر بارتداء كمامة من القماش عند التواجد في الاجواء المفتوحة، واستخدام كمامتين او انواع متميزة من الكمامات مثل (كيه.إن95) أو (إن95)، عند الذهاب لأماكن العمل أو متاجر البقالة أو العيادات والمستشفيات.

نوعية الكمامة ودورها في الحماية الكاملة من فيروس كورونا

من ناحيته، ركز لورانس جوستين، مدير "معهد أونيل لقانون الصحة الوطني والعالمي" بجامعة "جورجتاون" الأميركية، على نوعية الكمامة والخامة المصنوعة منها.

وأشار الى ان وضع الكمامة بشكل صحيح يجعل من كافة انواع الانواع فعالة. لكنه اضاف ان خامة الكمامة ونوعيتها يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً من عددها.

وقال جوستين: "وضع كمامتين أمر غير مفهوم، لأننا لا نعرف نوع الخامة"، مشيرا إلى أن الكمامات الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية أو الكمامات من نوع "كيه.إن95" دوت الخليج الأفضل.

ويتقف الخبراء على ان الكمامة الفعالة دوت الخليج التي تحتوي على عدة طبقات. وفي هذا الخصوص، صرح رئيس معهد الأمراض التنفسية بمستشفى كليفلاند كلينيك، الدكتور رائد الدويك: "إذا كانت كمامتك من عدة طبقات، فمن غير الضروري استخدام كمامتين".

ترتيب وضع الكمامات على الوجه

في حال استخدام اكثر من كمامة، اوصى الدكتور تشارلز هولمز، مدير مركز الابتكار في الصحة العالمية بجامعة جورجتاون الامريكية، بضرورة وضع الكمامة ذات الجودة العالية أولاً ثم الكمامة الأقل جودة فوقها.

بحيث ينصح بوضع الكمامة الجراحية فوق الكمامة "كيه.إن95"، أو وضع الكمامة القماشية فوق الكمامة الجراحية.

ونصح هولمز بضرورة تغطية الوجه بشكل صحيح بحيث تغطي الانف والفم، وألا يترك الناس أنوفهم خارج الكمامة كما نرى عند الكثيرين.