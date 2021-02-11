بمعجون الأسنان والصودا احصلي على ركب وأكواع بيضاء وناعمة كبشرة الأطفال

يعد تبييض الركب والأكواع من أهم ما تحرص عليه كل سيدة، وبخاصة مع دخول فصل الشتاء تتأثر البشرة بالجفاف الشديد، وأول المناطق التي تتأثر بهذا الجفاف هما الركب والأكواع، وتبدأ في الاسمرار، ومع إهمال العناية بهما تزداد مشكلة الاسمرار تفاقما، واليوم سوف نخبركم بوصفة سحرية لتفتيح الركب والكوع بأمان تام.تبييض الركب والأكواع
تركز النساء في عنايتها بنفسها وبشرتها على اليدين والبشرة والكعبين، ولكن تنسى تماماً العناية بالركبة او الكوع، ومع الوقت يبدأ خلايا الجلد الميتة في التراكم، مما يزيد من الاسمرار بشكل يفقد حواء ثقتها في نفسها، اليوم سوف نخبركم عن أهم وأسهل الطرق بل والأكثر فاعلية لتفتيح الركبة والكوع وأي جزء في الجسم.تفتيح الجسم بمعجون الأسنان
المكونات
- ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.
- نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم، أو صودا الخبز.
- عصير ليمونة.
طريقة التحضير والاستخدام
- تخلط كل المكونات السابقة جيداً.
- نبدأ بتوزيع المزيج على المناطق الداكنة التى نريد تفتيحها.
- نترك الوصفة السابقة على البشرة لمدة نصف ساعة.
- نغسل الجلد جيداً، وللحصول على تفتيح فعال، يمكن تكرار الوصفة مرتين على الأقل كل أسبوع.
حتى تتمكني من التخلص من اسمرار الكوع أو الركبة، أو حتى اليدين، كل يوم قبل أن تذهبي للنوم، احضري نصف ليمونة، وادعكي بها المناطق التي تريدين تفتيحها، واتركيها لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وفي حال البشرة العادية وليست الحساسة، يمكن ترك عصير الليمون حتى يجف دون غسيل.مقشر طبيعي بالليمون والملح
حتى تتمكني من تبييض الركب والأكواع لابد من تقشير كل خلايا الجلد الميت المتراكمة، والوصفة سهلة وبسيطة.
المكونات
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الملح.
طريقة الاستخدام
نخلط عصير الليمون مع الملح جيداً، ثم نوزعه على البشرة، ونفركه بحركات دائرية، ثم نشطفه بالماء الدافئ.
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يعد تبييض الركب والأكواع من أهم ما تحرص عليه كل سيدة، وبخاصة مع دخول فصل الشتاء تتأثر البشرة بالجفاف الشديد، وأول المناطق التي تتأثر بهذا الجفاف هما الركب والأكواع، وتبدأ في الاسمرار، ومع إهمال العناية بهما تزداد مشكلة الاسمرار تفاقما، واليوم سوف نخبركم بوصفة سحرية لتفتيح الركب والكوع بأمان تام.تبييض الركب والأكواع
تركز النساء في عنايتها بنفسها وبشرتها على اليدين والبشرة والكعبين، ولكن تنسى تماماً العناية بالركبة او الكوع، ومع الوقت يبدأ خلايا الجلد الميتة في التراكم، مما يزيد من الاسمرار بشكل يفقد حواء ثقتها في نفسها، اليوم سوف نخبركم عن أهم وأسهل الطرق بل والأكثر فاعلية لتفتيح الركبة والكوع وأي جزء في الجسم.تفتيح الجسم بمعجون الأسنان
المكونات
- ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.
- نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم، أو صودا الخبز.
- عصير ليمونة.
طريقة التحضير والاستخدام
- تخلط كل المكونات السابقة جيداً.
- نبدأ بتوزيع المزيج على المناطق الداكنة التى نريد تفتيحها.
- نترك الوصفة السابقة على البشرة لمدة نصف ساعة.
- نغسل الجلد جيداً، وللحصول على تفتيح فعال، يمكن تكرار الوصفة مرتين على الأقل كل أسبوع.
حتى تتمكني من التخلص من اسمرار الكوع أو الركبة، أو حتى اليدين، كل يوم قبل أن تذهبي للنوم، احضري نصف ليمونة، وادعكي بها المناطق التي تريدين تفتيحها، واتركيها لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وفي حال البشرة العادية وليست الحساسة، يمكن ترك عصير الليمون حتى يجف دون غسيل.مقشر طبيعي بالليمون والملح
حتى تتمكني من تبييض الركب والأكواع لابد من تقشير كل خلايا الجلد الميت المتراكمة، والوصفة سهلة وبسيطة.
المكونات
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الملح.
طريقة الاستخدام
نخلط عصير الليمون مع الملح جيداً، ثم نوزعه على البشرة، ونفركه بحركات دائرية، ثم نشطفه بالماء الدافئ.
- التسجيل في قياس 1442 لإجراء الاختبار التحصيلي بالخطوات في المملكة
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