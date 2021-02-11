تحضير صوص الشوكولاتة اللذيذ في دقيقتين لتغليف الكيك والحلويات

الشوكولاتة السائلة هي ما تعرف بإسم صوص الشوكولاتة التي يتميز بالمذاق اللذيذ ويُقبل عليه الكثير كما يعشقه الأطفال يعتبر من الأشياء متعددة الأستخدام حيث يستخدم لتزيين الكيك وحشو بعض المعجنات كما أنه يسهل تحضيره في المنزل بدلاً من الشوكولاتة الخام التي يتم ذوبانها في المنزل كما يمكن الإحتفاظ بالصوص لفترات طويلة والمحبين الصوص السائل نقدم لكم طريقة سهلة لتحضير الصوص في المنزل عبر هذا المقال.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

الشوكولاتة هي أحد الأشياء التي تولد السعادة عن تناولها ويوجد أنواع لا تعد ولا تُحظي من الشوكولاتة حول العالم حتى أنها تكاد تكون أفضل الأشياء المفضلة للجميع عند الأطفال والكبار حتى أنها أحياناً تستخدم كتعبيراً عن الحب ويتم إهداء الأصدقاء والأحباب في المناسبات، يستخدم الصوص لتزيين سطح الكيك أو معلبات الشوكولاتة للأطفال والكبار أيضاً ويحفظ في الثلاجة لتناول بارد كالمثلجات، يمكن إضافة المكسرات المختلفة وتقليبها على صوص الشوكولاتة لإعطاء قوام كثيف، وتقديم الشوكولاتة لهم ومن أكثر الأشياء التي يتم استخدامها يومياً في محلات الحلويات هو صوص الشوكولاتة أو الشوكولاتة السائلة التي تتميز بالمذاق اللذيذ وتحتوي على سعرات حرارية عالية لذلك يتناولها الأشخاص التي تعاني من النحافة الشديدة ولكن لا يُنصح بتناول الشوكولاتة لأصحاب أمراض السكري حتى لا تؤثر سلبياً ونقدم لكم طريقة صوص الشوكولاته عبر هذا المقال.

مكونات صوص الشوكولاتة:

كوب من الحليب السائل ويمكن استبدال الحليب بالماء.

كوب من السكر الأبيض ويفضل أن يكون مطحون.

نصف كوب من القهوة السادة.

مقدار فنجان من مسحوق الكاكاو داكن اللون.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

نحضر إناء واسع ونبدأ بوضع المكونات السكر أولاً. ثم مسحوق الكاكاو والقهوة والفانيليا السائلة أو البودر حسب الرغبة نضع إناء المكونات على نار هادئة ونقلب الخليط بشكل هادئ حتى الغليان.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة

طريقة تحضير أخرى:

باستخدام الخلاط الكهربائي نحضر الخلاط ونضع به جميع المكونات من السكر والمكونات الجافة من القهوة والكاكاو والفانيليا. ثم نقوم بوضع السوائل من الحليب ولكن نقوم بإستبدال الماء بالزيت. ثم نقوم بتشغيل الخلاط على المكونات ويمكن إضافة كمية من الزيت أو اللبن حسب قوام الصوص.