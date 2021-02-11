طريقة عمل الملوخية الخضراء بالدجاج بخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وشهي طعم ولا أروع

تعد الملوخية الخضراء بالدجاج من الأكلات اللذيذة والشهية الشهيرة والمنتشرة بكثرة في الوطن العربي. وهي من الأكلات المحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار. كما أنها من الأكلات المفضلة في فصل الشتاء، حيث تشعرك بالدفء. والملوخية من الأكلات المفيدة لصحة الإنسان، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالفيتامينات والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفسفور والألياف والبروتينات وغيرها. كما أنها تساعد في تعزيز صحة القلب، وتنظيم عمليات الهضم، والوقاية من الإمساك. وتتميز بمذاقها الرائع واللذيذ، وبسهولة تحضيرها، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها. وفيما يلي متابعينا سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات الملوخية الخضراء بالدجاج وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات الملوخية الخضراء بالدجاج

تتكون الملوخية الخضراء من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

كيلو تقريبا ملوخية خضراء مفرومة بمفرمة الملوخية أو كيس ملوخية مجمدة.

ملعقة كبيرة ونصف ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة سمن بلدي.

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.

2 ملعقة كبيرة صلصة.

مقادير الشوربة

دجاجة كاملة.

ماء فاتر.

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي.

حبة بصلة مقطعة مكعبات.

حبات فلفل أسود.

حبات غار.

حبات هيل.

2 فص ثوم كبار مقطع نصفين.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الملوخية الخضراء بالدجاج بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نغسل الدجاجة جيدا بالماء والملح والخل.

ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها ملعقة كبيرة من السمن البلدي والبصل والثوم وورق الغار والهيل والفلفل الأسود ونقلبهم باستمرار قليلا.

ثم نضيف إليهم الدجاجة والملح والماء بحيث يغطي الدجاجة، ونتركها حتى تستوي مع إزالة الرغوة التي تظهر على السطح باستمرار.

عندما تستوي الدجاجة نخرج الدجاجة من الحلة، ونصفي الشوربة من البصل والبهارات، ثم نرجع الشوربة إلى الحلة مرة ثانية بعد تصفية البصل والبهارات.

ثم نضع حلة الشوربة على النار ونضيف إليها ملعقة صغيرة من الثوم المهروس وصلصة الطماطم والملوخية ونقلبهم جيدا، ونترك الملوخية تستوي بينما نقوم بتحمير الثوم.

نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها السمن بلدي وعندما تسخن نضيف إليها الثوم المهروس ونقلبه باستمرار، ثم نضيف الكزبرة اليابسة ونقلبهم باستمرار حتى يصبح لونه ذهبيا.

ثم نرفعه من على النار ونضيفه للملوخية عندما تبدأ تغلي، ثم نقلبهم قليلا ونرفع الحلة من على النار.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها ملعقة كبيرة من السمن البلدي والدجاجة بعد تقطيعها ونحمرها.

ثم تقدم الملوخية مع الخبز والدجاج والمخلل وبالهنا والشفا.