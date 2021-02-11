كيك الشمواه بالبسكويت والشوكولاته بدون فرن في 30 دقيقة حلى فرنسي راقي

طريقة كيك بسكويت فرنسي بدون فرن كيكة الشامواه بالكاكاو من أسهل أنواع الكيكة السهلة وسريعة، والتي يمكن تحضيره بالمنزل فهو كيك راقي ناعم ويمكن أيضا صنعه بالكيك الجاهز أو بالكيك العادي المحضر سابقا، أو استبداله بالبسكويت الهش العادي بسكوت الشاي النوع الذي ترغبين فيه، ولا يستغرق إعدادها سوى 30 دقيقة فقط، مقسمة إلى نصفين بينها طبقة كريمة خفيفة متماسكة بطعم رائع لا مثيل له. طريقة كيك بسكويت فرنسي كيك الشامواه كوب ونصف من الحليب السائل. عدد 2 ظرف من الكريم كراميل. علبة من قشطة بحجم 170 جرام. علبة بسكويت الشاي عدد كبير عبوة 20 واحدة. ملعقة كبيرة من النسكافية سريع ذوبان. ربع كوب من الكاكاو الخام المر. خطوات تحضير كيك بسكويت شمواه بالشوكولاته يحضر صينية البايركس ويرص في قعرها كيك مقسوم إلى أنصاف في صينية مربعة مقاس متوسط او مقاس صغير.

يتم وضع مقدار الحليب السائل في قدر على النار ثم يضاف إليه ظرف كريم كراميل ويخفقوا بالمضرب اليدوي وهو على النار وتكون هادئة حتى الغليان.

ثم في الخلاط الكهربائي يتم وضع القشطة ويضاف إليها خليط الحليب وعليها يصب الكريم كراميل وتخفق كل المكونات مع بعضها البعض.

ثم يضاف إليه ملعقة النسكافية ومعه بسكويت الشاي في الخلاط ثم يتم اعاده الخفق مرة ثانية حتى يكون لديك خليط متجانس بعد الخفق جيدا.

يصب الخليط الممزوج فوق نصف الكيك في قعر الصينية بحيث يكون طبقة سميكة أو طبقة متوسطة.

ثم ترش طبقة من الكاكاو الخام على خليط البسكويت المصبوب فوق طبقة الكيكة وتدخل الصينية في الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم ترش طبقة من الكاكاو الخام على خليط البسكويت المصبوب فوق طبقة الكيكة وتدخل الصينية في الثلاجة لمدة ساعتين. مع الحرص على عدم تغطية الصينية حتى لا يتغير شكل طبقة الكاكاو التي تصنع طبقة الشامواه.

ثم تقطع الكيك على حسب الرغبة ويتم تقديمها باردة مع القهوة أو الشاي أو العصير في المناسبات والأعياد. خطوة واحدة لشحن 700 من شدات ببجي مجاناً بطريقة مضمونة 100% طريقة كيك بسكويت فرنسي كيك الشامواهخطوات تحضير كيك بسكويت شمواه بالشوكولاته الوسوم

طريقة كيك بسكويت فرنسي بدون فرن كيكة الشامواه بالكاكاو من أسهل أنواع الكيكة السهلة وسريعة، والتي يمكن تحضيره بالمنزل فهو كيك راقي ناعم ويمكن أيضا صنعه بالكيك الجاهز أو بالكيك العادي المحضر سابقا، أو استبداله بالبسكويت الهش العادي بسكوت الشاي النوع الذي ترغبين فيه، ولا يستغرق إعدادها سوى 30 دقيقة فقط، مقسمة إلى نصفين بينها طبقة كريمة خفيفة متماسكة بطعم رائع لا مثيل له. طريقة كيك بسكويت فرنسي كيك الشامواه كوب ونصف من الحليب السائل. عدد 2 ظرف من الكريم كراميل. علبة من قشطة بحجم 170 جرام. علبة بسكويت الشاي عدد كبير عبوة 20 واحدة. ملعقة كبيرة من النسكافية سريع ذوبان. ربع كوب من الكاكاو الخام المر. خطوات تحضير كيك بسكويت شمواه بالشوكولاته يحضر صينية البايركس ويرص في قعرها كيك مقسوم إلى أنصاف في صينية مربعة مقاس متوسط او مقاس صغير.

يتم وضع مقدار الحليب السائل في قدر على النار ثم يضاف إليه ظرف كريم كراميل ويخفقوا بالمضرب اليدوي وهو على النار وتكون هادئة حتى الغليان.

ثم في الخلاط الكهربائي يتم وضع القشطة ويضاف إليها خليط الحليب وعليها يصب الكريم كراميل وتخفق كل المكونات مع بعضها البعض.

ثم يضاف إليه ملعقة النسكافية ومعه بسكويت الشاي في الخلاط ثم يتم اعاده الخفق مرة ثانية حتى يكون لديك خليط متجانس بعد الخفق جيدا.

يصب الخليط الممزوج فوق نصف الكيك في قعر الصينية بحيث يكون طبقة سميكة أو طبقة متوسطة.

ثم ترش طبقة من الكاكاو الخام على خليط البسكويت المصبوب فوق طبقة الكيكة وتدخل الصينية في الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم ترش طبقة من الكاكاو الخام على خليط البسكويت المصبوب فوق طبقة الكيكة وتدخل الصينية في الثلاجة لمدة ساعتين. مع الحرص على عدم تغطية الصينية حتى لا يتغير شكل طبقة الكاكاو التي تصنع طبقة الشامواه.

ثم تقطع الكيك على حسب الرغبة ويتم تقديمها باردة مع القهوة أو الشاي أو العصير في المناسبات والأعياد. خطوة واحدة لشحن 700 من شدات ببجي مجاناً بطريقة مضمونة 100% طريقة كيك بسكويت فرنسي كيك الشامواهخطوات تحضير كيك بسكويت شمواه بالشوكولاته

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيك الشمواه بالبسكويت والشوكولاته بدون فرن في 30 دقيقة حلى فرنسي راقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.