طريقة عمل بلح الشام بدون بيض مثل المحلات بطعم جميل ورائحة أجمل

يعد بلح الشام بدون بيض من الحلويات التي توفر على صاحبها جزء من المكونات ليكون سهل وغير مكلف عند القيام به، ودائماً تلجأ الأمهات ومعظم الناس إلى القيام بأي نوع من الحلويات أو الأكلات التي تكون إقتصادية ولا تستغرق وقتاً طويلاً، وهذه الطريقة تعجب جميع الناس الذين لا يفضلون البيض في أكلاتهم وذلك لأنهم يظنون أنه ذو رائحة غير مقبولة، حيث تختلف طرق عمله وحشواته من طريقة إلى أخرى فمنه السادة والمصنوع بالسميد والمحشو بالكريمة، والآن سوف نقدم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمله البسيطة ومكوناته الإقتصادية.

مقادير بلح الشام بدون بيض

سوف يتم الآن تقديم مقادير بلح الشام بدون بيض وهي مقادير غير مكلفة خالص لأنها موجودة في المنزل وهي كما يلي:

1/2 1 كوب من الدقيق.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الماء.

رشة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الفانيليا.

زيت للقلي.

الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصرة من الليمون.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة التحضير هذه مثل الطرق السابقة لعمل هذا النوع من الحلوة المفضلة عند كثير من الناس فهي تتميز بالبساطة والسرعة في الإعداد وهي كما يلي:

نحضر إناء ونضع به كمية الماء المطلوبة ونضعه على النار حتى يغلي. ثم نقوم بإضافة الزيت والملح مع التحريك. ننخل الدقيق جيداً ثم يخلط به البيكنج بودر والفانيليا ونضعهم بالتدريج إلى خليط الماء مع التقليب المستمر، ثم نقوم بعجنهم مع بعض جيداً. نترك العجين حتى يبرد قليلاً. نقوم بوضع العجين في كيس حلواني أو تشكيله بقمع بسكويت النشادر، ونقوم بقطع العجين بإستخدام المقص. نضع العجين في زيت بارد ثم نضعه على النار ونتركه حتى ياخذ اللون الذهبي. بعد ما نخرجه من الزيت نضعه في الشربات البارد.