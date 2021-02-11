للتخلص من سواد المناطق الحساسة مضمون 100% تفتيح آمن وسريع بمكونات بسيطة

وصفة لتفتيح المناطق الحساسة هو ما تبحث عنه أغلب السيدات على اختلاف أعمارهن، وتتعدد أسباب الاسمرار بين زيادة الوزن أو التغيرات الهرمونية المختلفة، أو عدم الاهتمام بالترطيب بكريمات مناسبة للبشرة، وعدم الحصول على القدر الكافي من الماء الذي يرطب البشرة داخلياً، ويمنحها النضارة والبياض، لذا سنخبركم اليوم عن أكثر الوصفات الفعالة لتبييض جميع الأماكن الداكنة في الجسم.

وصفة لتفتيح المناطق الحساسة

البطاطس هي المكون السحري في كل وصفات التفتيح، حيث أن البطاطس غنية بإنزيم يدعى الكاتيكوليز، وله دور رئيسي في تبييض البشرة وتنعيمها ومعالجة الحروق من أشعة الشمس أو لدغ الحشرات بشكل فعال.

المكونات

ثمرة بطاطس مقشرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة الاستخدام

في محضر الطعام الكهربائي، ضعي البطاطس والنشا وملعقتين من ماء الورد.

يتم طحنه وخلطه ناعم جداً، ويوزع الخليط على المناطق الداكنة في الجسم.

ينصح بعمل تلك الوصفة يومياً، وبعد أسبوع واحد ستذهلكِ النتيجة.

تبييض البشرة بالكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين الطبيعية، والتي لها دور فعال في تقليل إنتاج الميلانين المسؤول الأول عن اسمرار البشرة.

المكونات

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم خلط الكركم جيدًا ( الكركم المخصص للبشرة وليس الأكل) مع زيت الزيتون حتى يتجانس تماماً.

يتم توزعيه على البشرة وتركه حتى يجف تماماً، ويتم شطفه بالماء البارد.

مقشر الشوفان

دقيق الشوفان له فوائد هائلة، حيقث يعمل على تجديد خلايا البشرة، ومضاد قوي للالتهابات، كما أنه مرطب جيد، ويعمل على تفتيح البشرة بفاعلية وأمان.

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الشوفان.

ملعقة من الملح.

عصير نصف ليمونة.

طريقة الاستخدام

تمزج المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً.

يوزع مزيج وصفة لتفتيح المناطق الحساسة على البشرة جيداً.

يترك لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسله عن طريق حركات دائرية، ووضع أي كريم مرطب مناسب.