خلطة زيادة وكثافة الشعر بالفازلين يساعد على نموه وزيادة كثافته

خلطة زيادة وكثافة الشعر بالفازلين يساعد على نموه حلم كل فتاة الحصول على شعر طويل وكثيف وناعم ولكن لبعض من الظروف والعوامل الذي يتعرض لها الشعر يمكنها أن تؤثر عليه بشكل سلبي وتجعله ضعيف وتالف ويكون من الصعب معالجته، واستخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على كثير من المواد الكيماوية تكون من أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم إطالة الشعر وقلة نموه وزيادة كثافته، واليوم سوف نقدم لكم أفضل طرق استخدام الفازلين لتطويل الشعر سريعاً.

الطريقة الصحيحة زيادة وكثافة الشعر بالفازلين

هناك عدة طرق مختلفة يمكن أن تستخدمينها للحصول على شعر طويل وكثيف فالفازلين واحد من أهم المكونات الطبيعية التي يمكن لكل فتاة أن تقوم باستعمالها لتطويل الشعر:

خلطة الفازلين لتطويل الشعر:

الفازلين من المكونات التي تحتوي على عناصر تعمل على تغذية وتقوية الشعر، حيث أنه أفضل الأشياء الذي يمكن أن يتم استخدامها على الشعر بشكل مباشر مرة واحدة في الأسبوع الواحد، فقومي بتدليك فروة الرأس بقليل من الفازلين باستخدام أصابع اليد ثم قومي بتغطيته بغطاء الاستحمام البلاستيكي قبل النوم وفي الصباح قومي بغسيل الشعر بالطريقة المعتادة عليها بالماء الفاتر والشامبو، كما يمكنك إضافة كمية مناسبة من صودا الخبز في الشامبو فهذه الطريقة تساعد بأن يتم التخلص من الدهون المتراكمة في فروة الرأس.

خلطة الفازلين والثوم لتطويل الشعر:

تعد من أفضل الطرق التي يمكن أن تعتمدين عليها لتطويل الشعر حيث أن الثوم يحتوي على عناصر مغذية تساهم في إطالة وتنعيم وتغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف، فقومي بخلط ملعقتين من الفازلين مع ملعقة من الثوم المفروم ناعم واخلطيهم جيداُ، ثم يتم غسيل الشعر قبل أن يطبق عليه الخليط ويجفف بطريقة صحيحة، ضعي خليط الثوم والفازلين على الشعر ثم تغطيته وتركيه لمدة لا تقل عن ساعة كاملة، بعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو للقضاء على رائحة الثوم تماماً.