سر بسبوسة الحلواني فى ثوانى مكرمله وطريه ومرمله ألذ بسبوسة ذهبية مضمونة من أول مرة

طريقه عمل البسبوسة مثل الحلواني البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشعبية الشهية التي يتم شراؤها من المحلات المتخصصة في صنع الحلويات الشرقية، ولكن من اليوم تستطيع كل سيدة أن تقوم بتحضير ألذ وأشهى بسبوسة مثل المحلات تماماً، كما أن هذا سوف يوفر لك الوقت والمال الذي يتم إنفاقه على شراء الحلويات من المحلات، فمعظم الأشخاص تحب تناول البسبوسة ولا يتسع لها المجال بشرائها لذا قومي بتحضيرها بنفسك بأقل التكاليف والجهد.

تعتبر البسبوسة من الحلويات التي يقوم بتناولها عدد كبير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار وتحتوي على عناصر غذائية مهمة جداً لصحتهم لذا قومي أنت سيدتي بتحضيرها بنفسك في المنزل بالاستعانة ببعض من المكونات والخطوات السهلة والبسيطة التي تجعلك تقومين بتحضيرها بطريقة أكثر من احترافية كما يلي:

كوب وربع سميد بسبوسة ناعم.

1 ملعقة كبيرة جوز هند.

2/1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2/1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

4/1 كوب قطر ثقيل.

3/1 كوب ماء ساخن.

3/1 كوب سمن.

3/1 كوب سكر.

في وعاء قومي بوضع السميد والسمن واخلطيهم مع بعضهم وتكون تلك هي الخطوة المهمة جداً ثم يتم إضافة جميع المقادير بما فيها القطر الثقيل وقلبيهم مع بعضهم دون القيام بعملية العجن.

ثم قومي بإحضار صينية ذات حافة قصيرة وادهنيها بقليل من الطحينة ثم قومي بتوزيع عجينة البسبوسة بها.

توضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة وتركيها حتى تنضج وتكون باللون الذهبي.

اخرجيها من الفرن يسكب عليها القطر البارد التي يتم تحضيره عن طريق وضع قدر على النار به كوب ونصف من السكر وكوب من الماء وقلبي جيداً حتى يذوب السكر تماماً ومن ثم يتم إضافة عصير الليمون وقلبي حتى أن يصبح ثقيل قليلاً.