العجينة السحريه الرائعة لجميع أنواع المخبوزات والفطائر والعيش والبيتزا هشه وطريه زى القطن

عجينة واحدة لتحضير جميع أنواع المخبوزات هناك أنواع عديدة من العجائن التي تستخدم لكل نوع من المخبوزات والفطائر والمعجنات، ولكن ما زالت سيدة المنزل تبحث عن عجينة واحدة لجميع المخبوزات يجوز أن يتم استخدامها في تحضير أنواع عديدة ومختلفة من المعجنات والفطائر والبيتزا، وقد حرصنا على أن نحقق لك هذا وبحثنا كثيراً حتى توصلنا إلى تلك الطريقة التي تمكن كل سيدة بأن تقوم بتحضير أنواع مختلفة من المعجنات والمخبوزات بعجينة واحدة.

في جميع الأوقات تحتاج السيدات المحبين للطبخ وتحضير أشهى وألذ المخبوزات والمعجنات إلى استخدام عجينة واحدة يتم تشكيلها بأنواع عديدة ومختلفة ونستعرض لكم اليوم أسهل طريقة لعمل عجينة واحدة لتحضير كافة أنواع المخبوزات:

كيلو إلا ربع طحين.

1,5 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

100 جرام زبادي.

1,5 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

1,5 ملعقة كبيرة سكر.

قومي بإحضار قدر عميق ضعي بداخله كوب ونصف من الماء مضاف له نصف كوب من الدقيق واخلطي المكونات مع بعضها وضعيهم على النار وقلبي جيداً من الحين إلى الأخر حتى أن تحصلين على خليط ذات قوام متماسك، ثم يتم وضعه في وعاء وتركيه حتى أن يصبح بارد تماماً.

احضري ربع كوب من الماء الدافئ يضاف له الخميرة الفورية وقلبي حتى الذوبان ومن ثم يتم تغطية الكوب حتى أن تتضاعف.

ثم تحضرين وعاء أخر ضعي بداخله الكمية المتبقية من الدقيق ويوضع فوقه الدقيق التي سبق وقومتي بتحضيره.

ثم عليك بإضافة كوب الزبادي وما تبقى من السكر والبكينج بودر والملح والزيت والخميرة واضيفي الماء تدريجياً ثم ابدئي عملية العجن لمدة 10 دقائق.

بعدها يتم تغليف العجينة بقليل من الزيت وتغطيتها بالنايلون وتترك لحوالي ساعة لترتاح وتتخمر.

بعد أن تخمر العجينة احضريها وافرديها على سطح صلب مرشوش بقليل من الدقيق حتى لا تلتصق به العجينة.

قسمي العجينة وشكليها كما تريدين وبالهناء والشفاء.