وصفة سهلة لعلاج سواد الفم ..وأعرفي السبب في اسمرار جلد الوجه

مشكلة السواد حول الفم، تعتبر من أهم المشاكل التي تزعج الكثيرين سواء من الرجال أو النساء لأنها تقلل من حسن المظهر وتفقد الشخص الثقة في نفسه، ولذلك فإن مشكلة اسمرار المنطقة المحيطة بالفم، تنتج بسبب سلوكيات خاطئة من الشخص، بالإضافة لأسباب أخرى سنستعرضها سويا، وتعتبر تلك المشكلة مؤرقة للفتيات خصيصا بسبب أنها تسبب الإحراج والخجل خاصة أثناء الإبتسام والتحدث للأخرين.

أسباب مشكلة السواد حول الفم

سنستعرض أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هالات سوداء حول الفم، والتي تتضمن عدة اسباب أهمها .

1- سوء التغذية

يجب التنبيه إلى أن سوء التغذية والاضطرابات المتعلقة بهذا الامر سواء من ناحية فقدان الشهية أو فرط الشهية، قد يسبب السواد حول الفم، ولذلك فإن الشفاه تصاب بالتضرر بسبب التقيؤ المتكرر الناتج عن سوء التغذية، والذي يؤدي إلى تأكل حمض المعدة.

2- استخدام المواد الكاوية مثل القلويات القوية والمركبات السامة الأخرى والتعرض لها قد يسبب سواد حول الفم، ولذلك لا يجب التعرض للمواد السامة مثل المعادن والنحاس والزئبق وغيرها لأنها قد تسبب تلون في شكل الشفاه إذ تعرض الإنسان لها.

3- أشعة الشمس والتعرض لها لمدة طويلة يتسبب في تحفيز انتاج الميلانين بسبب الأشعة الفوق بنفسجية المضرة للجلد وبالتالي يؤثر علي الجلد ويجعل أجزاء منه غامقة اللون.

4- تناول بعض الأدوية التي يكون لها أثار جانبية مضرة للجلد .

5 – من أحد أسباب اسمرار الجلد هو جفاف الشفاه، خاصة عند المدخنين

6- الإصابة بتلون الجلد باللون الأصفر، أو ما يعرف باليرقان، وهو يحدث لأصحاب أمراض الكبد والصفراوية، وهناك أسباب أخرى مثل نقص نسبة السكر في الدم .

7 – الكلف، وهو عبارة عن فرط التصبغات بالجلد، ويتكون الكلف على الوجه ويكون سببه هو زيادة ترسب الميلانين في الجسم.

8- عادات خاطئة تسبب في اسمرار الوجه والفم بشكل خاص، مثل التدخين، وتناول المسكرات والكحول وكذلك السماح لمعجون الاسنان بالامتداد حول الفم، وكثرة استخدامه، بالإضافة للإفراط في تناول العصائر والمياه الغازية والموالح دون غسل الفم بعد تناولها، لان تلك الاشياء بها عصارة تسبب الاسمرار حول الفم.

وصفة التخلص من السواد حول الفم بطريقة سهلة

سنعرض لكم وصفة سهلة للتخلص من السواد حول الفم وهي طريقة يمكن إعدادها في المنزل وهي مكونة من فازلين وعكر فاسي وزيت جنين القمح.

وإليكي سيدتي خطوات الاستخدام، ويتم ذلك من خلال خلط جميع المقادر سويا بشكل جيد ويتم الدهن حول الفم بشكل متساوي مساء كل يوم لعدة أيام ومع الاستمرارية سيكون هناك فرق كبير.

وينصح ايضا استخدام المستحضرات الطبية مثل كريمات تفتيح البشرة الموجودة في الصيدليات ويفضل تلك التي تحتوي علي فتيامين c، لعلاج اسمرار الجلد.