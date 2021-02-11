اقوي كريم لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت طبيعي بدون أي مواد كميائية

اقوي كريم لتقشير البشرة، تقشير الوجه من العمليات المهمة جداً للحصول على بشرة صافية وأكثر شباباً، حيث يتوجب على كل أنثى تقشير وجهها مرة أو مرتين كل أسبوع، وهذا لأن التقشير ينظف البشرة بشكل عميق، ويخلصها من الجلد الميت والشعيرات الصغيرة، التي تؤثر على مظهر البشرة وتجعلها تبدو شاحبة، كذلك يتيح التقشير ترطيب أفضل للبشرة، وهذا لأن التقشير يفتح مسامات البشرة، يمكن تقشير البشرة بأكثر من مقشر طبيعي من مكونات بسيطة ومتواجدة في جميع المنازل ومن هذه المقشرات:

اقوي كريم لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت

هذا المقشر لا نحتاج لتحضيره إلا لبياض حبة واحدة من البيض ومناديل ورقية، وبعدها يتم توزيع جزء من بياض البيض على الوجه، وبعدها يتم وضع طبقة من المناديل فوق البياض، ثم يتم تكرار هذه الطريقة حتى ننتهي من بياض البيض، وبعد ذلك نترك القناع على الوجه حتى يجف تماماً وهذا الكريم من أفضل كريم تبيض الوجه والجسم، وبعدها نقوم بنزعه بسرعة في عكس اتجاه نمو الشعر، وبعدها نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر وترطيبها، وللعم فإن هذا المقشر لا يعمل على تقشير البشرة فقط، بل يزيل الشعر الوبري من الوجه بالإضافة إلى أنه يخلص البشرة من الرؤوس السوداء لنسبة كبيرة،

افضل كريم مقشر ومبيض للوجة

لنحضر هذا المقشر نقوم بخلط ثلث كوب من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من السكر، وبعد ذلك نبلل الوجه بالقليل من الماء، ثم نقوم بتدليك البشرة بمقشر السكر بحركات دائرية لمدة لا تقل عن خمس دقائق، وبعد ذلك نترك المقشر على البشرة لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر ونرطبه جيداً.

مقشر الفراولة

لتحضير هذا المقشر نقوم بخلط ملعقة كبيرة من القهوة مع حبتين من الفراولة بعد هرسهما جيداً، نقوم بتدليك الوجه بالمقشر لمدة خمس دقائق، ثم نترك الخليط على الوجه لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر ونرطبه مباشرة.

مقشر الشاي الأخضر

نحضر ربع كوب من منقوع الشاي الأخضر ونخلطه مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من السكر، وعندها يكون المقشر جاهز للاستخدام على البشرة، حيث يتم تدليك الوجه بالخليط لمدة خمس دقائق وبعد ذلك يتم غسله وترطيبه.