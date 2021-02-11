طريقة عمل كب كيك البقلاوة الشهية بالمنزل

يعد عمل كب كيك البقلاوة الشهية من الحلويات العربية الذيذة والتي تشتهر بها دولة تركيا كما أنها من احدي أنواع الحلويات المفضلة فى المطابخ العربية والأسيوية يعشقها الكبار والصغار فدائما صنع الحلويات في المنزل ينشر البهجة والسعادة على الجميع، كما يتم عملها من رقائق خاصة جدا من العجين وتحشي بعديد من الحشوات مثل الجوز والفستق الحلبي وعند الانتهاء من تحضيرها تسقى بالقطر من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقه جديده وشهيه للبقلاوة تسعدينا بها أطفالك ثم نقدم لك اهم الأسرار التي يجهلها الجميع ويشعر أنها من الصعب عملها في المنزل. طريقة عمل كب كيك البقلاوة ومكوناته طريقة عمل كب كيك البقلاوة ومكوناته المكونات: علبة من عجينة البقلاوة.

نصف كاس زبدة سايحه.

2 ظرف كريمة الخفق.

عبوة قشطه بنكهة الموز. التزيين: نصف كوب شوكولاته سوداء مبشورة.

نصف كوب أناناس معلب مقطع قطع صغيرة مكعبات. تحضير الكب كيك البقلاوة أولا قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. احضري صينية قالب كب كيك ثم ادهني القوالب بالزبدة السايحه. ضعي أوراق قليلة من أوراق البقلاوة داخل القوالب بعد طيه للحصول على شكل سللة صغيرة. قومي بتكرار العملية الى أن تنتهى من كل أوراق عجينة البقلاوة داخل القوالب. ثم قومي وادخلي القالب الى الفرن واخبزي عجينة البقلاوة لمده 15 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل تترك جانبا لتبرد للاستعمال اللاحق. احضري خلاط كهربائي ثم اخلطي كريمه الخفق مع الحليب جيدا للحصول على كريمة بقوام كثيف. ثم تضاف القشطه بنكهة الموز مع الاستمرار في الخفق. ثم ضعي كريمة الخفق في الثلاجة حوالي ساعة. قبل التقديم مباشرة قومي بوضع طبقة كريمه في سلة البقلاوة المخبوزة ثم ضعي قطعة أو اكثر من الأناناس و طبقة جديدة اخرى من الكريمة. قمى بتزيين كب كيك البقلاوة بقليل من مكعبات الأناناس وقليل من الشيكولاته المبشورة. اهم النصائح لنجاح كب كيك البقلاوة لا تقومي بتعبئة البقلاوة قبل وقت طويل من التقديم، حتى لا تفقد العجينة نكهتها و قرمشتها.

من الممكن استبدال الأناناس بأي نوع من أنواع الفواكه الأخري مثل الفراولة والموز.

انتبه جيدا سيدتي عند استخدام سلات البقلاوة وهي فارغة لأنها رقيقة جدا وقد تتمزق منك.

من الممكن تخزين سلل البقلاوة الفارغة في الثلاجة عن طريق علب مضغوطه بأحكام.

بإمكانك أن تبدعي في صنع البقلاوة وجربيها بأكثر من وصفة مثل البقلاوة بالفستق الحلبي أو البقلاوة بالجوز. علاج تلف وتقصف الشعر الهايش باستخدام وصفات وماسكات طبيعية في أسرع وقت تحضير الكب كيك البقلاوةاهم النصائح لنجاح كب كيك البقلاوة الوسوم

يعد عمل كب كيك البقلاوة الشهية من الحلويات العربية الذيذة والتي تشتهر بها دولة تركيا كما أنها من احدي أنواع الحلويات المفضلة فى المطابخ العربية والأسيوية يعشقها الكبار والصغار فدائما صنع الحلويات في المنزل ينشر البهجة والسعادة على الجميع، كما يتم عملها من رقائق خاصة جدا من العجين وتحشي بعديد من الحشوات مثل الجوز والفستق الحلبي وعند الانتهاء من تحضيرها تسقى بالقطر من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقه جديده وشهيه للبقلاوة تسعدينا بها أطفالك ثم نقدم لك اهم الأسرار التي يجهلها الجميع ويشعر أنها من الصعب عملها في المنزل. طريقة عمل كب كيك البقلاوة ومكوناته طريقة عمل كب كيك البقلاوة ومكوناته المكونات: علبة من عجينة البقلاوة.

نصف كاس زبدة سايحه.

2 ظرف كريمة الخفق.

عبوة قشطه بنكهة الموز. التزيين: نصف كوب شوكولاته سوداء مبشورة.

نصف كوب أناناس معلب مقطع قطع صغيرة مكعبات. تحضير الكب كيك البقلاوة أولا قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. احضري صينية قالب كب كيك ثم ادهني القوالب بالزبدة السايحه. ضعي أوراق قليلة من أوراق البقلاوة داخل القوالب بعد طيه للحصول على شكل سللة صغيرة. قومي بتكرار العملية الى أن تنتهى من كل أوراق عجينة البقلاوة داخل القوالب. ثم قومي وادخلي القالب الى الفرن واخبزي عجينة البقلاوة لمده 15 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل تترك جانبا لتبرد للاستعمال اللاحق. احضري خلاط كهربائي ثم اخلطي كريمه الخفق مع الحليب جيدا للحصول على كريمة بقوام كثيف. ثم تضاف القشطه بنكهة الموز مع الاستمرار في الخفق. ثم ضعي كريمة الخفق في الثلاجة حوالي ساعة. قبل التقديم مباشرة قومي بوضع طبقة كريمه في سلة البقلاوة المخبوزة ثم ضعي قطعة أو اكثر من الأناناس و طبقة جديدة اخرى من الكريمة. قمى بتزيين كب كيك البقلاوة بقليل من مكعبات الأناناس وقليل من الشيكولاته المبشورة. اهم النصائح لنجاح كب كيك البقلاوة لا تقومي بتعبئة البقلاوة قبل وقت طويل من التقديم، حتى لا تفقد العجينة نكهتها و قرمشتها.

من الممكن استبدال الأناناس بأي نوع من أنواع الفواكه الأخري مثل الفراولة والموز.

انتبه جيدا سيدتي عند استخدام سلات البقلاوة وهي فارغة لأنها رقيقة جدا وقد تتمزق منك.

من الممكن تخزين سلل البقلاوة الفارغة في الثلاجة عن طريق علب مضغوطه بأحكام.

بإمكانك أن تبدعي في صنع البقلاوة وجربيها بأكثر من وصفة مثل البقلاوة بالفستق الحلبي أو البقلاوة بالجوز. علاج تلف وتقصف الشعر الهايش باستخدام وصفات وماسكات طبيعية في أسرع وقت تحضير الكب كيك البقلاوةاهم النصائح لنجاح كب كيك البقلاوة

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