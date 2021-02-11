كيف أطول رموشي بخلطة سحرية سهلة والنتائج خرافية

الكثير من السيدات يبحثن عن طرق تطويل الرموش فيستخدمون المستحضرات التجميلية التي لا تُعطي النتائج المرغوبة، اليوم سنقدم لكم إجابة السؤال الذي يتردد دائماً وهو كيف اطول رموشي؟ سنعرض لكم وصفات وخلطات طبيعية ذات فاعلية كبيرة في إطالة وتكثيف الرموش بشكل طبيعي تماماً بدون استخدام أي ماسكرا أو مواد تجميلية أو مكياج.

كيف أطول رموشي

لطالما تحلم كل حواء بالحصول على رموش كثيفة وطويلة، وتلجأ لاستخدام الماسكرا أو أداة رفع الرموش والتي مع كثرة استخدامها تضعف الرموش وتؤدي إلي تقطعها وتساقطها، وأيضاً تلجأ البعض لتركيب رموش صناعية وهو أمر بجانب أنه محرم لأنه يدخل في باب الوصل، إلا انه ايضاً يؤدي لتدمير الرمش من جذوره وعدم نموه مرة أخرى.

خلطة البيض لتطويل الرموش في وقت قياسي

المكونات

بيضة مخفوقة.

معقة واحدة من الجليسرين.

طريقة الاستخدام

نُضيف الجليسرين إلى البيضة المخفوقة ونمزجهم معاً جيداً حتى يُصبح الخليط ذو قوام كثيف.

وباستخدام قطعة من القطن نقوم بتوزيع الخليط على الرموش وتركه لدة عشر دقائق ثم نقوم بغسل الرموش جيداً بالماء الفاتر.

تُكرر هذه الوصفة كل يوم للحصول على نتائج سريعة.

خلطة زيت الخروع

المكونات

كمية مناسبة من فيتامين E.

كمية مساوية له من زيت الخروع.

طريقة الاستخدام

نقوم بخلط المكونات معاً ثم نضعها على الرموش باستخدام قطعة من القطن ونتركها على الرموش لمدة ليلة كاملة ثم نقوم في الصباح ونغسل الرموش جيداً بالماء.

وصفة زيت الزيتون

المكونات

ملعقتان من زيت الزيتون من نوعية جيدة ومعصور على البارد.

قطعة من القطن.

طريقة الاستخدام

نقوم بتدفئة زيت الزيتون عن طريق وضعه على النار لبضع دقائق.

نقوم بعدها بغمر قطعة القطن بزيت الزيتون الدافئ ونضعها على الرموش.

ونترك زيت الزيتون على الرموش لمدة ليلة كاملة ثم نقوم بغسلها.

تُكرر هذه الخلطة يومياً للحصول على النتائج المرجوة.

وصفة الألوفيرا

المكونات

ورقة صبار.

قطعة من القطن.

طريقة الاستخدام

نقوم باستخراج الجل من الصبار ونغمر به قطعة القطن ونوزعه على الرموش ونتركه لمدة ليلة كاملة.

نغسل الرموش في اليوم التالي بالماء الفاتر جيداً، وبهذا نكون قد أجبنا عن سؤالك كيف أطول رموشي بوصفة سهلة وبسيطة.