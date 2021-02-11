طريقة عمل كيكة التايجر اللذيذة والسهلة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل كيكة التايجر هي واحدة من أنواع الكيكات اللذيذة التي يمكن عملها في أي وقت كتحلية لذيذة لكل أفراد الأسرة، أو كوجبة فطور خفيفة مع الشاي، يمكن عمل تايجر كيك من مكونات اقتصادية وبسيطة متوفرة في كل منزل، وهي وجبة مناسبة للأطفال والكبار ومناسبة لجميع الأوقات وفي حالات الجوع بين الوجبات مع مشروب دافئ، للتعرف على كيفية تحضير كيك التايجر يرجى متابعة السطور التالية من هذا المقال عبر موقعكم ثقفني لننقل لكم جميع أسرار نجاح كيكة التايجر اللذيذة وعملها بكل التفاصيل. طريقة عمل كيكة التايجر مقادير كيكة التايجر كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

بيضتان في درجة حرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام.

ثلثي كوب من الحليب.

كوبين من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح. طريقة عمل كيكة التايجر نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

نخفق البيض مع الفانيليا بواسطة المضرب الكهربائي ثم نضيف إليه السكر ونستمر في الخفق حتى يصبح لون الخليط فاتحاً.

نضيف الزيت ثم نعيد الخفق.

نضيف اللبن الحليب ثم نخفق حتى يتكون لدينا خليط خفيف ومتجانس.

في وعاء نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ثم نضيف إليه الخليط السابق ونقلب بالملعقة الخشبية أو نخفق مرة أخرى بالمضرب الكهربائي لسهولة التجانس.

نقسم خليط الكيك إلى نصفين، النصف الأول نتركه كما هو والنصف الآخر نضع عليه ملعقتين كبار من مسحوق الكاكاو ونقلب حتى يختفي الكاكاو تماماً ويصبح خليط الكيك متجانساً.

في صينية مقاس متوسط ندهن طبقة من الزبدة ثم نفرد ورقة زبدة ونضع فيها القليل من الخليط الأبيض ليكون طبقة رفيعة ثم فوقه طبقة من خليط الكاكاو وهكذا بالتبادل حتى نننتهي من كل خليط الكيك.

ندخل الصينية إلى الفرن المسخن ونتركها على الرف الأوسط لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 درجة.

نخرجها وننتظر حتى تبرد ثم نقطعها إلى شرائح ونقدمها مع الشاي أو القهوة. طريقة رجيم تخسيس وزنك 10 كيلوا فى أسبوع مع إمداد جسمك بالعناصر الغذائية طريقة عمل كيكة التايجر مقادير كيكة التايجرطريقة عمل كيكة التايجر الوسوم

طريقة عمل كيكة التايجر هي واحدة من أنواع الكيكات اللذيذة التي يمكن عملها في أي وقت كتحلية لذيذة لكل أفراد الأسرة، أو كوجبة فطور خفيفة مع الشاي، يمكن عمل تايجر كيك من مكونات اقتصادية وبسيطة متوفرة في كل منزل، وهي وجبة مناسبة للأطفال والكبار ومناسبة لجميع الأوقات وفي حالات الجوع بين الوجبات مع مشروب دافئ، للتعرف على كيفية تحضير كيك التايجر يرجى متابعة السطور التالية من هذا المقال عبر موقعكم ثقفني لننقل لكم جميع أسرار نجاح كيكة التايجر اللذيذة وعملها بكل التفاصيل. طريقة عمل كيكة التايجر مقادير كيكة التايجر كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

بيضتان في درجة حرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام.

ثلثي كوب من الحليب.

كوبين من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح. طريقة عمل كيكة التايجر نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

نخفق البيض مع الفانيليا بواسطة المضرب الكهربائي ثم نضيف إليه السكر ونستمر في الخفق حتى يصبح لون الخليط فاتحاً.

نضيف الزيت ثم نعيد الخفق.

نضيف اللبن الحليب ثم نخفق حتى يتكون لدينا خليط خفيف ومتجانس.

في وعاء نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ثم نضيف إليه الخليط السابق ونقلب بالملعقة الخشبية أو نخفق مرة أخرى بالمضرب الكهربائي لسهولة التجانس.

نقسم خليط الكيك إلى نصفين، النصف الأول نتركه كما هو والنصف الآخر نضع عليه ملعقتين كبار من مسحوق الكاكاو ونقلب حتى يختفي الكاكاو تماماً ويصبح خليط الكيك متجانساً.

في صينية مقاس متوسط ندهن طبقة من الزبدة ثم نفرد ورقة زبدة ونضع فيها القليل من الخليط الأبيض ليكون طبقة رفيعة ثم فوقه طبقة من خليط الكاكاو وهكذا بالتبادل حتى نننتهي من كل خليط الكيك.

ندخل الصينية إلى الفرن المسخن ونتركها على الرف الأوسط لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 درجة.

نخرجها وننتظر حتى تبرد ثم نقطعها إلى شرائح ونقدمها مع الشاي أو القهوة. طريقة رجيم تخسيس وزنك 10 كيلوا فى أسبوع مع إمداد جسمك بالعناصر الغذائية طريقة عمل كيكة التايجر مقادير كيكة التايجرطريقة عمل كيكة التايجر

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