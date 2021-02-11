سواد 20 سنه سيذهب فى ثوانى مع اقوى كريم ساحر لتبييض العانه والابط والركب تفتيح فورى

كريم طبيعي لتفتيح الجسم هناك أنواع عديدة من الكريمات الطبيعية التي يتم استخدامها في تفتيح وتبيض الجسم يمكن أن تصنعيها بنفسك في البيت واستغني تماماً عن استخدام مستحضرات التجميل الضارة التي تحتوي على مكونات كيماوية تكون السبب في اسمرار البشرة والجلد، بالإضافة إلى أنها لا تناسب جميع أنواع البشرة ولابد من أن تقومي باختيار نوع مناسب لنوع البشرة، وسوف نستعرض لك سيدتي أفضل الكريمات الطبيعية لتفتيح الجسم.

تحتوي الكريمات الطبيعية على عناصر مهمة تعمل على تغذية البشرة والجلد بالإضافة إلى أنها تخلصها من المشكلات المزعجة التي تمر عليها ويستخدم كالتالي:

هو من أهم الكريمات التي يتم استخدامها لتفتيح البشرة سريعاً وفي وقت ضئيل جداً، حيث أن الكركم من المكونات التي تقوم باستعمالها نساء الهند لأنهم يعلمون جيداً فوائده العظيمة التي لا تقدر بثمن.

2 ملعقة كبيرة حليب.

2 ملعقة صغيرة من الدقيق.

3 قطرات من عصير الليمون.

2/1 ملعقة صغيرة كركم.

3 ملاعق كبيرة نشا.

احضري وعاء عميق ونظيف ضعي به الكركم والنشا والدقيق وقلبي المكونات جيداً حتى أن تصبح متجانسة، ثم يضاف الحليب وعصير الليمون وقلبي جيداً حتى أن تحصلين على خليط متماسك قليلاً، بعد ذلك يتم وضع الخليط في علبة محكمة الغلق ثم يتم تنظيف البشرة بأحد أنواع غسول البشرة وبعدها يطبق الكريم المرطب للبشرة التي قومتي بتحضيره وتركيه على الجسم حتى الصباح واحرصي أن تقومي باستخدامه كل يوم.

قومي بخلط 3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم مع ملعقتين من مسحوق الحمص و3 ملاعق من قشطة الحليب و3 ملاعق من بودرة العدس الأصفر واخلطيهم مع بعضهم جيداً حتى أن يصبح لديك خليط سميك ثم يضاف ماء الورد وابدئي في توزيع الخليط على الجسم وافركيه لمدة 7 دقائق ثم يترك لمدة 20 دقيقة ويتم أخذ دوش دافئ بعد ذلك.