مخاطر شاورما الشارع وأضرارها الكبيرة للجسم حافظ على صحتك من الأمراض

حذر العديد من خبراء التغدية من مخاطر شاورما الشارع حيث أن تحضيرها بشكل غير صحي وبطريقة غير مضمونة تسبب العديد من المشاكل الصحية وتعرض الجسم للغصابة بالكثير من الامراض خاصة أن تلك الوجبة اصبحت من أكثر الأكلات التي تناولها الشباب يومياص يقبلون عليها بشكل مبالغ فيه، تابعونا في هذا المقال لتعرفوا أضرار الإكثار من تناولها.

مخاطر شاورما الشارع رأي الخبراء حول تناول الشاورما بكثرة:

صرح الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية لجريدة الوطن أن الشاورما التي تحضر في المطاعم والمحلات تعد من أخطر وأسوأ الأطعمة في العالم وتشكل خطر كبير على الصحة حيث أن تناولها بكثرة يعرضك لإلتقاط عدوى بكتيرية نتيجة البكتريا التي تعيش في اللحوم البيضاء أو الحمراء والتي قد لا تموت بسبب الطهي الغير جيد في المطاعم.

أوضح خبير التغذية أن بعض المحلات تترك لحوم الشاوما عند طهيها عند المرحلة الخطرة وهي المرحلة ما بين خمس دؤجات مئوية وحتى ستين درجة مئوية وأنه لابد أن يتم طهي الشاورما فوق هذه الدرجة حتى يتم قتل البكتريا بشكل نهائي ومنع نشاطها.

أوضح خبراء التغذية أن المشكلة تكمن في طهي الشاورما حيث أن سيخ الساورما يجعل الطبقة الخارجية فقط هي المعرضة للحرارة في حين أن الطبقات الداخلية تكون أبرد مما يجعلها في نطاق الخطر.

مخاطر شاورما الشارع على الجسم:

تكمن أضرار الشاورما أيضاً في الغضافات المضافة إليها حيث أن التوابل المضافة والصوصات مثل الثومية والكاتشب والمايونيز يجعل الساندوتش الواحد يحتوي على سعرات حرارية عالية ودهون زائدة.

هذه الدهون تتراكم على أعضاء الجسم الحيوية كالقلب والكبد والشرايين مسببة مشاكل جسيمة مثل الجلطات والضغط والسمنة المفرطة لذلك ينصح بعدم الإكثار من تناول هذه الوجبة والاكتفاء بتناولها من المنزل بدلاً من شرائها من المحلات.