7 مشروبات تحرق دهون البطن بدون دايت أو رياضة

هناك مشروبات تحرق دهون البطن ويمكنها تخليصك من مشكلة الكرش المزعجة التي ترهقك كثيراً، حيث يعاني نسبة لا بأس بها من الأشخاص من الترهلات ودهون البطن والكرش في حين أن باقي أجزاء الجسم الأخرى قد تبدو متناسقة إلى حد ما، لذلك الحل هو تناول الطعام أو المشروبات التي تستهدف الكرش ودهون البطن بجانب رياضات وتمارين البطن التي تعمل على تخسيس الكرش، ومن بين المشروبات التي ساعدت الكثيرين على التخلص من الكرش الماء، الشاي الأخضر والزنجبيل يرجع ذلك لعدة أسباب تعرفوا عليها خلال هذا المقال.

مشروبات تحرق دهون البطن

تعمل المشروبات التالية على حرق الدهون في منطقة البطن والحفاظ على تناسق وجمال الجسم:

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة “الكاتشين” والتي تعمل على تسريع معدل حرق دهون البطن والتخلص من الترهلات وشد قوام الجسم والحفاظ على تناسقه.

الماء

تناول كمية كافية من الماء أي بمعدل 2-3 لتر بشكل يومي له الأثر في زيادة معدلات حرق الدهون وطرد السموم الضارة من الجسم، فضلاً عن دوره في الحفاظ على سلامة الكلية.

عصير الليمون

احرص على تناول عصير الليمون بشكل يومي، خاصة بعد أن تتناول وحبات دسمة تحتوي على نسبة عالية من الدهون لأن الليمون يساعد في حرق دهون البطن بالتالي يستطيع تخليصك من الكرش.

مشروب الزنجبيل والقرفة

الزنجبيل والقرفة من أنواع الأعشاب التي تساعد في حرق الدهون ويُفضل إضافتها إلى جميع الأطعمة، ويمكنك تناولها كمشروب بشرط أن تحصل على كل مشروب منهم منفصل.

عصير الخيار

يحتوي عصير الخيار على نسبة عالية من الماء والألياف التي تشعرك بامتلاء المعدة وعدم الرغبة في الحصول على المزيد من الطعام.

عصير الجزر

كذلك يعمل عصير الجزر على حرق دهون البطن فهو يحتوي على الألياف المسؤولة عن الشعور بالشبع وإمتلاء المعدة.