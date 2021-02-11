طريقة عمل البوريك للشيف شربيني بالجبنة واللحمة المفرومة

طريقة عمل البوريك متعددة الوصفات حيث يمكن تحضيره بالجبنة أو باللحمة المفرومة، حيث يعتبر من الوجبات الخفيفة التي يمكنك تناولها بمفردها في أي وقت خلال اليوم، بالإضافة إلى ذلك يمكنك أصحابها معك في عملك وتناولها مع أحد أنواع المشروبات، وقدم الشيف شربيني في برنامجه للطبخ طريقة تحضير بوريك في المنزل بأكثر من طريقة لتستطيع تحضيرها لنفسك داخل مطبخ. طريقة عمل البوريك بالجبنة طريقة عمل البوريك بالجبنة أولا المكونات: كيلو من الدقيق.

150 جرام من السمنة.

50 جرام من السكر.

20 جرام من الخميرة الفورية.

50 جرام من محسن الكيك

10 جرام من البابريكا.

جبنة قريش.

كمية كافية من الزيتون.

كمية بسيطة من السمسم أو حبة البركة.

بيضة. ثانياً الخطوات: نعجن العجينة في العجان الكهربائي بإضافة جميع المقادير.

نحتفظ بالعجينة في الثلاجة لتخمر ثم نقوم باستخدامها.

نفرد العجينة على سطح مرشوش عليه الدقيق لتصبح رقيقة.

نستخدم القطاعة لتقطيع العجينة إلى قطع دائرية.

نضيف كل من الزيتون والجبنة والبابريكا في الكبة ونخلطهم، ثم تستخدمهم في حشو القطع الدائرية ونغلقهم.

نضع اليوريك في صينية وندهنه بالبيض ونزينه بحبة البركة والسمسم.

نتركها في الفرن في درجة حرارة متوسطة ليصبح لونها ذهبي، ثم يتم تقديمها. تحضير بوريك سبرينج رولز تحضير بوريك سبرينج رولز أولاً المكونات: لحم مفروم حسب الكمية.

أوراق سبرينج رولز.

زعفران بودرة.

50 جرام من الزيتون الأسود.

كمية من البقدونس.

حبات من الجبنة المثلثات.

ربع كوب من الليمون.

كمية من الزيت. ثانياً خطوات التحضير: نخلط جميع المكونات من اللحم المفروم والزيتون الأسود والبقدونس والزعفران والجبنة المثلثات في خلاط كهربائي.

بعد تكوين الحشوة السابقة، ندخلها في أوراق السبرينج رولز.

نلف الأوراق في شكل أصابع طولية.

نقلي الأصابع في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون ثم يتم تقديم البوريك. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة الوسوم

طريقة عمل البوريك متعددة الوصفات حيث يمكن تحضيره بالجبنة أو باللحمة المفرومة، حيث يعتبر من الوجبات الخفيفة التي يمكنك تناولها بمفردها في أي وقت خلال اليوم، بالإضافة إلى ذلك يمكنك أصحابها معك في عملك وتناولها مع أحد أنواع المشروبات، وقدم الشيف شربيني في برنامجه للطبخ طريقة تحضير بوريك في المنزل بأكثر من طريقة لتستطيع تحضيرها لنفسك داخل مطبخ. طريقة عمل البوريك بالجبنة طريقة عمل البوريك بالجبنة أولا المكونات: كيلو من الدقيق.

150 جرام من السمنة.

50 جرام من السكر.

20 جرام من الخميرة الفورية.

50 جرام من محسن الكيك

10 جرام من البابريكا.

جبنة قريش.

كمية كافية من الزيتون.

كمية بسيطة من السمسم أو حبة البركة.

بيضة. ثانياً الخطوات: نعجن العجينة في العجان الكهربائي بإضافة جميع المقادير.

نحتفظ بالعجينة في الثلاجة لتخمر ثم نقوم باستخدامها.

نفرد العجينة على سطح مرشوش عليه الدقيق لتصبح رقيقة.

نستخدم القطاعة لتقطيع العجينة إلى قطع دائرية.

نضيف كل من الزيتون والجبنة والبابريكا في الكبة ونخلطهم، ثم تستخدمهم في حشو القطع الدائرية ونغلقهم.

نضع اليوريك في صينية وندهنه بالبيض ونزينه بحبة البركة والسمسم.

نتركها في الفرن في درجة حرارة متوسطة ليصبح لونها ذهبي، ثم يتم تقديمها. تحضير بوريك سبرينج رولز تحضير بوريك سبرينج رولز أولاً المكونات: لحم مفروم حسب الكمية.

أوراق سبرينج رولز.

زعفران بودرة.

50 جرام من الزيتون الأسود.

كمية من البقدونس.

حبات من الجبنة المثلثات.

ربع كوب من الليمون.

كمية من الزيت. ثانياً خطوات التحضير: نخلط جميع المكونات من اللحم المفروم والزيتون الأسود والبقدونس والزعفران والجبنة المثلثات في خلاط كهربائي.

بعد تكوين الحشوة السابقة، ندخلها في أوراق السبرينج رولز.

نلف الأوراق في شكل أصابع طولية.

نقلي الأصابع في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون ثم يتم تقديم البوريك. اكتب اسمك على صورة "جمعة مباركة" تهنئة بيوم الجمعة

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