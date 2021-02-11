فوائد عسل السدر العظيمة للجسم لا تحرم نفسك من قيمته العظيمة

يعرف العسل الابيض بأن له قيمة غذائية عظيمة ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن فوائد عسل السدر أعضم فهو من أفضل أنواع العسل على الإطلاق وينتج عندما تتغذى النحلة على رحيق أزهار نبات السدر المعروف بقيمته الغذائية العالية، تابعونا في هذا المقال لمعرفة أسرار هذا العسل السحري وقيمته للجسم.

فوائد عسل السدر عسل السدر للحماية من الامراض المزمنة:

يقي من السرطان:

يحتوي عسل السدر على مضادات الاكسدة التي تحارب تكون الشوارد الحرة والتي من شأنها أن تنشط الخلايا السرطانية في الجسم، لذلك فإن تناول عسل السدر يعمل على الوقتية من السرطانات المختلفة ويحد من انتشارها في الجسم.

مفيد لمرضى القلب والسكر:

يعمل عسل السدر على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم كما يعمل على توزيع الدهون بشكل جيد والتخلص من الدهون الزائدة، هذا يحمي القلب من الغصابة بالسكتات القلبية والأزمات كما يمنع تصلب الشرايين والجلطات الناتجة عن تراكم الدهون على الاوعية الدموية.

يعمل عسل السدر على تنظيم انقباضات عضلة القلب مما يحمي من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بل يبقيه في المستوى الطبيعي.

عسل السدر مفيد أيضاً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وعلى الرغم من انه من أنواع العسل إلا أنه يعمل على تنظيم مستوى الجلكوز في الدم وينظم من توزيعه على خلايا الجسم كما يزيد حساسية الخلايا للإنسولين.

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي مما يساعد على تقوية المناعة.

يحتوي على الكاروتينات التي تساعد على تحسين النظر ومفيد للعينين.

ينشط الدورة الدموية ويزيد من عدد خلايا ادلم الحمراء مما يعالج فقر الدم.

يعمل على شد البشرة والتخلص من علامات التقدم في السن.

يعالج اضطرابات المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي.

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فوائد عسل السدر العظيمة: