ماسك الكركم الرهيب لإزالة التجاعيد وشد الوجه في المنزل

ماسك الكركم ، هو مستحضر طبيعي خالي من أي مواد كيميائية، يساعد على شد الوجه وإزالة التجاعيد منه، ويساعد على التخلص من كل المشاكل التي تواجه البشرة، فهو من المكونات الطبيعية التي تعمل على حماية البشرة من علامات التقدم في العمر عند النساء، ولا يوجد للكركم أضرار على البشرة مثل الكريمات ومستحضرات التجميل الأخرى، التي تعمل على تهيج الجلد وتسبب الاحمرار، فهو الخيار الأول لمحاربة الشيخوخة وشد الوجه، وسوف نتحدث من خلال موقع ثقفني، على أسهل طريقة لعمل ماسك الكركم لشد الوجه وإزالة التجاعيد.

مكونات ماسك الكركم الرهيب

توجد بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها الماسك وهى كالتالي:-

ملعقة من الكركم. ملعقة من الحمص المطحون. ملعقة من الحليب السائل. ملعقة من عصير الليمون. ملعقة من عسل النحل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الكركم لشدة الوجه في المنزل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم ثم نضع الكركم وملعقة الحمص ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف عصير الليمون والحليب وملعقة العسل ونخلطهم جيداً حتى تدخل المكونات مع بعض.

نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء ونمسحه بواسطة المنشفة حتى نتخلص من الماء.

نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي ثم نتركه لمدة ساعة كاملة.

بعد مرور الساعة نقوم بفرك الماسك بحركة دائرية حتى نساعد على تنشيط الدورة الدموية في الوجه.

نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نساعد على غلق مسام الوجه ثم ندهن الوجه بكريم مرطب بجوز الهند.

نكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

طريقة عمل ماسك الكركم لتبييض الوجه في عشر دقائق

سوف نتعرف على خطوات تحضير ماسك الكركم الذي يساعد على توحيد وتبييض البشرة في عشر دقائق وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء صغير ثم نضع ملعقة الكركم وملعقة الدقيق الأبيض وملعقة اللبن وملعقة من ماء الورد ونقلبهم مع بعض. نقوم بوضع الماسك على الوجه لمدة عشر دقائق ونتركه حتى يجف تماماً. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد المثلج حتى نغلق مسام الوجه. كرري هذه الطريقة كل يوم وسوف تلاحظي أن وجهك أصبح ناصع البياض.