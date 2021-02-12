طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط في 10 دقائق من المنزل خطوة بخطوة

الشوكولاتة من أكثر الأشياء التي يعشقها الجميع ويقوم بإدخالها البعض في طرق عديدة مختلفة سواء في الحلويات أو الكيك التي تضيف لها مذاق يحبه الكثير من الأشخاص ويحب الجميع تحضير كيك الشوكولاتة في المنزل دون عن شرائها من المحلات وذلك لأنها تعتبر موفرة ولا تحتاج الكثير من المكونات، يشتهر الكيك المنزلي بطريقة منتشرة على نطاق واسع بطرق متعددة مثل كيك البرتقال والكيك العادي الذي يعتبر طريقة تقليدية قديمة ولكنها منتشرة ويكثر تناولها في مناسبة شم النسيم ويكثر وجودها في مصر في جميع البيوت، ونقدم لكم طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة مكونات كيكة الشوكولاتة: كوب من صوص الشوكولاتة.

كيس من البيكنج باودر المغلف، وكيس آخر من الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

ثلاث وحدات من البيض.

كوب من السمن.

نصف كوب من اللبن حسب الحاجة.

كوبان من الدقيق. طريقة التحضير نحضر دقيق جاهز للعجن أو ينخل الدقيق ثم نضع عليه الشوكولاتة والبيكنج باودر. نضع السكر والسمن في طبق وندعك كلاً منهم في الطبق. نضرب البيض بمضرب يدوي أو بالشوكة ونضع الفانيليا للتخلص من رائحة البيض. ثم نضيف البيض خليط السمن مع الإخفاق السريع بعد أن تم تجهيز جميع المكونات نقوم بإضافتها إلي الدقيق الذي سبق نخله تدريجياً بشكل بطئ مع تقليب جميع المكونات بشكل سريع في حالة تماسك العجينة يمكنك إضافة القليل من الحليب وتقليبه جيداً حتى يتحول إلي سائل إلي حد ما. تجهيز قالب صغير الحجم ودهن القالب بالزبدة أو الزيت ورشة من الدقيق ثم نسكب خليط الكيك في القالب ووضعه بالفرن لمدة تتراوح بين العشرين دقيقة حتى النصف ساعة للتأكد من النضج جيداً وفور خروجها من الفرن. نقوم بوضع الصوص على السطح وجميع الجوانب وتقديمها للتمتع كيك الشوكولاتة الرائع. البرجر البيتي بنصف كيلو لحم مفروم يعملك كيلو برجر بمكون واحد طريقة التحضير الوسوم

الشوكولاتة من أكثر الأشياء التي يعشقها الجميع ويقوم بإدخالها البعض في طرق عديدة مختلفة سواء في الحلويات أو الكيك التي تضيف لها مذاق يحبه الكثير من الأشخاص ويحب الجميع تحضير كيك الشوكولاتة في المنزل دون عن شرائها من المحلات وذلك لأنها تعتبر موفرة ولا تحتاج الكثير من المكونات، يشتهر الكيك المنزلي بطريقة منتشرة على نطاق واسع بطرق متعددة مثل كيك البرتقال والكيك العادي الذي يعتبر طريقة تقليدية قديمة ولكنها منتشرة ويكثر تناولها في مناسبة شم النسيم ويكثر وجودها في مصر في جميع البيوت، ونقدم لكم طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة مكونات كيكة الشوكولاتة: كوب من صوص الشوكولاتة.

كيس من البيكنج باودر المغلف، وكيس آخر من الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

ثلاث وحدات من البيض.

كوب من السمن.

نصف كوب من اللبن حسب الحاجة.

كوبان من الدقيق. طريقة التحضير نحضر دقيق جاهز للعجن أو ينخل الدقيق ثم نضع عليه الشوكولاتة والبيكنج باودر. نضع السكر والسمن في طبق وندعك كلاً منهم في الطبق. نضرب البيض بمضرب يدوي أو بالشوكة ونضع الفانيليا للتخلص من رائحة البيض. ثم نضيف البيض خليط السمن مع الإخفاق السريع بعد أن تم تجهيز جميع المكونات نقوم بإضافتها إلي الدقيق الذي سبق نخله تدريجياً بشكل بطئ مع تقليب جميع المكونات بشكل سريع في حالة تماسك العجينة يمكنك إضافة القليل من الحليب وتقليبه جيداً حتى يتحول إلي سائل إلي حد ما. تجهيز قالب صغير الحجم ودهن القالب بالزبدة أو الزيت ورشة من الدقيق ثم نسكب خليط الكيك في القالب ووضعه بالفرن لمدة تتراوح بين العشرين دقيقة حتى النصف ساعة للتأكد من النضج جيداً وفور خروجها من الفرن. نقوم بوضع الصوص على السطح وجميع الجوانب وتقديمها للتمتع كيك الشوكولاتة الرائع. البرجر البيتي بنصف كيلو لحم مفروم يعملك كيلو برجر بمكون واحد طريقة التحضير

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