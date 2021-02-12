طريقة عمل بلح الشام المقرمش بسهولة في المنزل وبوقت قصير

يعد بلح الشام من الحلويات المشهورة في مصر، وهو من ألذ الحلويات التى يتم عملها في المنزل، ايضاً يتم عمله في الأعياد والمناسبات، وهو من حلويات رمضان الشهية، يتم عمله بسهولة في المنزل وبمقادير سهلة ومتوفرة، ويعتبر من الحلويات المحبوبة لدى الأطفال، حيث يقبل عليها الكثير من الأطفال، وهنا سوف نقدمها لست البيت بطريقة سهلة لعمله في المنزل، هيا نتعرف على طريقة عمل بلح الشام في المنزل.

مقادير عمل بلح الشام

يحتوي بلح الشام على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل المنازل وهى كالتالي:-

كوب من الدقيق العادي.

كوب من الماء.

2 حبات من البيض.

3 ملاعق من الزيت.

ملعقة كبيرة من النشا.

كيس من الفانيليا.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

نحضر إناء ونقوم بوضعه على النار ونضع به 2 كوب من السكر وكوب من الماء ونصف حبة ليمون ونتركه ليغلى لمدة 20 دقيقة.

طريقة التحضير

طريقة عمل الشربات

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل بلح الشام اللذيذ في المنزل هى كالآتي:-

نحضر إناء عميق ونسكب به الزيت والماء والملح والسكر على نار هادئة ونتركه ليغلى. بعد ذلك نخلط الدقيق والنشا ونضيفه إلى الخليط الأول، بعد ذلك ننزله من على النار عند الحصول على عجينة لينة ونتركه ليبرد. في ذلك الوقت نخلط البيض بالفانيليا ونضع البيض على العجينة بشكل تدريجي مع العجن بإستمرار. ثم نحضر الزيت للقلى ونحضر القمع ونضع به العجين لنحصل على شكل الأصابع ونضعه في المقلاة مع مراعاة أن يكون الزيت بارداً. نترك العجين بالزيت حتى نحصل على اللون الذهبى، ثم نخرجه ونضعه في الشربات وبهذا يكون جاهز للتقديم. وهنا نكون قدمنا أحلى حلوى لست البيت وبالصحة والعافية.